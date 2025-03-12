طريقة عمل الشكشوكة بالهوت دوج والبيض لسحور مميز

طريقة عمل الشكشوكة، الشكشوكة من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز ويعشقها الكبار والصغار وهى ذات قيمة غذائية عالية.

وطريقة عمل الشكشوكة، سهلة وبسيطة وهى عبارة عن بيض بالخضروات ويمكن إضافة أى نوع من اللحوم حسب الرغبة.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والهوت دوج.

مكونات عمل الشكشوكة:

4 بيضات

2 حبة طماطم مفرومة

1 بصلة متوسطة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 حبة هوت دوج مقطعة إلى شرائح

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة

ربع كوب ماء (اختياري)

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والهوت دوج:-

في مقلاة على نار متوسطة، سخّنى زيت الزيتون أو الزبدة.

اضيفي البصل المفروم وقلّبيه حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم وحرّكيه حتى تفوح رائحته.

ضعى شرائح الهوت دوج وقلّبها حتى تتحمّر قليلًا.

أضيفي الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم، ثم ضعي التوابل (بابريكا، كمون، فلفل أسود، وملح).

قلّبي المكونات واتركيها تُطهى لمدة 5 دقائق حتى تتكثف الصلصة.

اصنعي فجوات صغيرة في الصلصة واسكبي البيض داخلها برفق.

غطِّي المقلاة واتركي البيض ينضج على نار هادئة لمدة 5-7 دقائق أو حتى ينضج حسب رغبتك.

رشّي البقدونس المفروم وقدّمي الشكشوكة ساخنة مع الخبز الطازج.

يمكنك إضافة الفلفل الأخضر أو الجبن لمزيد من النكهة.

الشكشوكة

فوائد البيض للصحة

ومن فوائد البيض:

تناول البيض بانتظام يجعل هذه الجسيمات أكبر، وبالتالي ستكون أكثر صعوبة في أن يحملها الدم، والأسهل أن يطردها.

البيض يزيد من الكوليسترول الجيد في الدم، ومن البروتينات الدهنية عالية الكثافة في الدم، مما يقلل من مخاطر السكتة الدماغية وأمراض القلب.

البيض يحتوي على "اللوتين"، "زياكسانثين" وفيتامين (أ)، وهي عناصر غذائية هامة لازمة تحمي البصر من الضعف.

البيض يمنح الشبع لفترة طويلة، خاصة عند تناوله في وجبة الإفطار، ولذلك هو الأفضل عند اتباع نظام للتخلص من الوزن الزائد، كما أن البيض منخفض السعرات الحرارية، وهذا يجعله عنصرا أساسيا من أي نظام غذائي، لفقدان الوزن.

البيض يعد من أهم الأطعمة التي تساعد على تقليل الشهية وإعطاء الشعور بالامتلاء لفترة طويلة خاصة إذا تم تناوله على وجبة الإفطار، كما أن البيض يحتوي على فيتامين «أ» والبروتين، مما يساعد الجسم على أن يبقى حيويا ونشيطا طوال اليوم، لذا يجب تناول بيضة مسلوقة على الإفطار يوميا أثناء فترة الريجيم.

يحتوي البيض على مادة غذائية نادرة تسمى "الكولين"، وهي مادة ضرورة لبناء أغشية الخلايا، وإنتاج جزيئات الإشارات في الدماغ.

البيض غني بالسيلينيوم والزنك وبعض الفيتامينات مثل فيتامين A، D،B، المهمة للحامل.

البيض غني بالبروتينات التي تعتبر ضرورية أثناء الحمل، حيث إنها تساعد في بناء خلايا الجنين.

البيض هام لنمو دماغ الجنين، البيض يحتوي على مادة الكولين وأوميجا 3 وعدد الأحماض الدهنية، والتي تعمل على تطور نمو دماغ الجنين بشكل عام، كما أنه يمنع تشوهات الأنبوب العصبي في الجنين.

يمكن للمرأة الحامل التي لا تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم أن تتناول من بيضة إلى اثنتين كل يوم، أما إذا كانت مستويات الكوليسترول مرتفعة، فلابد من تجنب صفار البيض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.