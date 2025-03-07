الصحة توصي بالفول في وجبة السحور لهذا السبب

وجهت وزارة الصحة نصائح بتناول طبق الفول في وجبة السحور في شهر رمضان.

الفول يساعد في الشبع لفترة طويلة

وأشارت وزارة الصحة في منشور توعوي إلى أن الفول يساعد في الشبع لفترة طويلة، لذا يجب الحرص على تناول الفول في وجبة السحور.

ونصحت وزارة الصحة بتناول وجبة السحور في وقت متأخر للاستمرار في وقت الصيام بطاقة جيدة.

كانت وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، لاتباع نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان تجنبا لزيادة الوزن خلال الشهر الكريم.

نصائح هيئة الدواء لتجنب زيادة الوزن

وتضمنت أهم نصائح هيئة الدواء المصرية:

١-تناول الأطعمة البطيئة الهضم وخاصة عند السحور​.

٢-تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الألياف.​

٣-تجنب الأطعمة المقلية والدهنية.​

٤-اشرب الكثير من الماء.​

٥-تجنب الكافيين.​

٦-لا تكثر من السكريات والأطعمة المحلاة.​

٧-تجنب الأملاح.​



​تعديل جرعات الأدوية في رمضان

فيما وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح بشأن كيفية تعديل جرعات الأدوية التي يتم تناولها خلال شهر رمضان.

الأدوية التي تؤخذ بجرعة يومية واحدة

وقالت هيئة الدواء المصرية إن الأدوية التي تؤخذ بجرعة يومية واحدة لا تحتاج إلى تعديل جرعاتها ويمكن تغيير موعد الأدوية ذات الجرعة الواحدة من الصباح إلى المساء بعد استشارة الطبيب حيث أن تغيير عادات الطعام قد تؤثر في فعالية الدواء.

الأدوية التي تؤخذ مرتين يوميا

أكدت هيئة الدواء المصرية أنه بالنسبة للأدوية التي تؤخذ مرتين يوميًّا، يمكن تناول جرعة قبل وجبة السحور والأخرى بعد تناول الإفطار بعد الرجوع إلى الطبيب المعالج.​

أوضحت هيئة الدواء المصرية أنه بالنسبة للأدوية التي تؤخذ على ثلاث جرعات يومية أو أكثر، يمكن مناقشة إمكانية تغيير الدواء مع الطبيب وقد ينصح الطبيب باستخدام الأدوية ذات التأثير ممتد المفعول أو استخدام شكل صيدلي آخر مثل اللبوس أو الدهانات الموضعية أو غيرها.​

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