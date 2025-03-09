السحور المثالي لمواجهة العطش في نهار رمضان

مع قدوم شهر رمضان المبارك، يتبادر إلى أذهان الصائمين سؤال حول كيف يمكن مواجهة العطش خلال ساعات الصيام الطويلة؟ الإجابة تكمن في وجبة السحور، التي تمثل حجر الزاوية في تهيئة الجسم لمواجهة العطش.

وجبة السحور المثالية لمواجهة العطش

لا يقتصر دور السحور على كونه وجبة تسبق الصيام، بل يمتد ليشمل وظائف حيوية تساهم في الحفاظ على صحة الصائم وراحته. فهو يمد الجسم بالطاقة اللازمة لمواجهة ساعات الصيام، ويساعد على ترطيبه وتقليل الشعور بالعطش، وينظم مستويات السكر في الدم، ويساهم في مقاومة الصداع والتعب والإرهاق، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

لتحقيق أقصى استفادة من وجبة السحور، ينصح خبراء التغذية بالتركيز على الأطعمة والمشروبات التي تساهم في ترطيب الجسم وتزويده بالطاقة اللازمة.

الأطعمة الغنية بالماء

الخضراوات والفواكه: الخيار والبطيخ والخس والطماطم، فهي غنية بالماء والألياف التي تساعد على ترطيب الجسم والشعور بالشبع.

الزبادي: مصدر ممتاز للماء والبروتينات، ويمكن إضافة الفواكه أو العسل لزيادة قيمته الغذائية.

الأطعمة الغنية بالألياف

الشوفان والحبوب الكاملة: تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول وتمتص الماء، مما يقلل من الشعور بالعطش.

البقوليات: مثل الفول، فهي غنية بالبروتينات والألياف، وتساعد على تنظيم الهضم.

الأطعمة الغنية بالبروتينات

البيض والجبن قليل الملح: مصادر جيدة للبروتينات التي تساعد على الشعور بالشبع وتزويد الجسم بالطاقة.

الفول المدمس: من الأطعمة المصرية المشهورة، التي تحتوي علي نسبة كبيرة من البروتين والالياف.

المشروبات المرطبة

الماء: شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور ضروري لترطيب الجسم.

العصائر الطبيعية: عصير البطيخ أو الخيار، فهي منعشة ومرطبة.

مشروب الخروب: مشروب الخروب الطبيعي يرطب الجسم ويقلل العطش في نهار رمضان.

الحليب بالتمر: الحليب من أفضل المرطبات للجسم، وعند إضافته للتمر فإنه يصبح مشروب غني بالطاقة أيضا ويزيد من الإحساس بالشبع ومقاومة العطش.

ومن المهم كذلك تجنب الأطعمة المالحة والمقلية والأطعمة الغنية بالتوابل، لأنها تزيد من الشعور بالعطش، وتجنب المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأنها تزيد من إدرار البول وتفقد الجسم السوائل.

ويجب الحرص على تناول وجبة سحور متوازنة تحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية، وشرب كميات كافية من الماء موزعة على الفترة ما بين الإفطار والسحور.

أهمية توزيع شرب الماء بين الإفطار والسحور

من الضروري شرب كميات كافية من الماء موزعة على الفترة ما بين الإفطار والسحور، وعدم شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة قبل الفجر، لأن الكلي ستقوم بالتخلص من الكميات الزائدة قبل حلول وقت الصيام.

باتباع هذه النصائح الغذائية، يمكن الاستمتاع بصيام صحي ومريح، والتغلب على تحديات العطش خلال شهر رمضان المبارك.

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