فطار الجمعة لازم يكون مميز، طريقة عمل الشكشوكة بالبيض

طريقة عمل الشكشوكة، الشكشوكة من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وتقدم عادة على وجبة الإفطار.

وطريقة عمل الشكشوكة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى عبارة عن بيض بالخضروات فهى ذات قيمة غذائية عالية وجرت العادة على تقديمها فى يوم الإجازة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الشكشوكة.

مكونات عمل الشكشوكة:-

4 بيضات

2 حبة طماطم متوسطة الحجم (مفرومة)

1 بصلة صغيرة (مفرومة)

1 فص ثوم (مفروم)

1 فلفل حار (اختياري)

1 فلفل أخضر أو أحمر (مقطع)

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من البابريكا

ملح وفلفل حسب الرغبة

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل الشكشوكة:-

في مقلاة كبيرة، سخنى زيت الزيتون على نار متوسطة.

أضف البصل المفروم وقلبى حتى يصبح ذهبي، ثم أضيفي الثوم واستمرى في التقليب لبضع ثوانٍ.

أضيفي الفلفل الأخضر أو الأحمر والفلفل الحار (إذا كنت تستخدميه)، وقلبي الخليط حتى يذبل.

ضعي الطماطم المفرومة في المقلاة، وقلبى الخليط جيدا.

اتركيه ينضج لمدة 5-7 دقائق حتى تتكثف الطماطم وتتحول إلى صلصة.

أضيفي الكمون، البابريكا، الملح، والفلفل، وامزجي الخليط جيدا.

اصنعى فجوات صغيرة في خليط الطماطم، ثم اكسرى البيض فوق الفجوات.

يمكنك تغطية المقلاة وترك البيض لينضج حسب تفضيلك (سواء كنت تفضلين صفار البيض سائلًا أو متماسكًا).

بعد أن ينضج البيض، رشي القليل من البقدونس المفروم على الوجه.

يمكنك إضافة الجبن المبشور أو الزعتر لإضافة نكهة إضافية.

يمكن تقديم الشكشوكة مع الخبز العربي أو التوست، حسب الرغبة.

طريقة عمل الشكشوكة

فوائد البيض

والبيض من البروتينات الحيوانية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد البيض:-

البيض يعد من أهم الأطعمة التي تساعد على تقليل الشهية وإعطاء الشعور بالامتلاء لفترة طويلة خاصة إذا تم تناوله على وجبة الإفطار، كما أن البيض يحتوي على فيتامين «أ» والبروتين، مما يساعد الجسم على أن يبقى حيويا ونشيطا طوال اليوم، لذا يجب تناول بيضة مسلوقة على الإفطار يوميا أثناء فترة الريجيم.

البيض هام لنمو دماغ الجنين، البيض يحتوي على مادة الكولين وأوميجا 3 وعدد الأحماض الدهنية، والتي تعمل على تطور نمو دماغ الجنين بشكل عام، كما أنه يمنع تشوهات الأنبوب العصبي في الجنين.

يمكن للمرأة الحامل التي لا تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم أن تتناول من بيضة إلى اثنتين كل يوم، أما إذا كانت مستويات الكوليسترول مرتفعة، فلابد من تجنب صفار البيض.

يحتوي البيض على مادة غذائية نادرة تسمى "الكولين"، وهي مادة ضرورة لبناء أغشية الخلايا، وإنتاج جزيئات الإشارات في الدماغ.

البيض غني بالسيلينيوم والزنك وبعض الفيتامينات مثل فيتامين A، D،B، المهمة للحامل.

البيض غني بالبروتينات التي تعتبر ضرورية أثناء الحمل، حيث إنها تساعد في بناء خلايا الجنين.

تناول البيض بانتظام يجعل هذه الجسيمات أكبر، وبالتالي ستكون أكثر صعوبة في أن يحملها الدم، والأسهل أن يطردها.

البيض يزيد من الكوليسترول الجيد في الدم، ومن البروتينات الدهنية عالية الكثافة في الدم، مما يقلل من مخاطر السكتة الدماغية وأمراض القلب.

البيض يحتوي على "اللوتين"، "زياكسانثين" وفيتامين (أ)، وهي عناصر غذائية هامة لازمة تحمي البصر من الضعف.

البيض يمنح الشبع لفترة طويلة، خاصة عند تناوله في وجبة الإفطار، ولذلك هو الأفضل عند اتباع نظام للتخلص من الوزن الزائد، كما أن البيض منخفض السعرات الحرارية، وهذا يجعله عنصرا أساسيا من أي نظام غذائي، لفقدان الوزن.