ابنة إيلون ماسك المتحولة تهاجم والدها بسبب تحديد جنسها قبل ولادتها

أدلت ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسيًا، فيفيان ويلسون، بتصريحات صادمة بشأن الحمل بها عبر تقنية التلقيح الصناعي في المختبر، متهمة والديها باستخدام هذه الطريقة لإنجاب جميع أبنائهم من الذكور.

ابنة إيلون ماسك المتحولة تهاجم والدها

فيفيان، البالغة من العمر 20 عامًا، هي واحدة من ستة أطفال أنجبهم ماسك من زوجته الأولى، جاستين ويلسون.

وكان أول حمل لجاستين بالطفل "نيفادا"، الذي توفي بسبب متلازمة الموت المفاجئ للرضع، ما دفع ماسك وزوجته لاختيار تقنية التلقيح الصناعي في المختبر في عملية حمل الأطفال الآخرين.

وفي عام 2004، أنجب الثنائي توأما، هما غريفين وكزافييه، لكن كزافييه قرر التحول جنسيا ليصبح امرأة اسمها "فيفيان".

كما أنجبا أيضًا 3 توائم، هم كاي، وساكسون، وداميان، في عام 2006.

فيفيان نجلة ماسك تعبر عن غضبها لكونها ولدت كصبي

وفي حديثها عبر حسابها في "ثريدز"، عبرت فيفيان عن غضبها من كونها وُلدت كصبي عبر التخصيب في المختبر، قائلةً إن ولادتها كانت سلعة تم شراؤها ودُفع ثمنها".

وأضافت أنها قررت التحول لذكر، لأنها أرادت التمرد على توقعات الذكورة التي فرضت عليها من خلال صفقة مالية.

وبحسب مواقع أمريكية محلية، فإنه لم يتم تأكيد ما إذا كان ماسك قد استخدم خاصية تحديد جنس قبيل التخصيب بالمختبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.