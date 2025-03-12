حقيقة هجوم شاب مصري من محافظة الجيزة على منصة إكس، إيلون ماسك يكشف التفاصيل

انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات غير موثقة تفيد بـهجوم شاب مصري من محافظة الجيزة على منصة “إكس” (X) المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك.

حقيقة هجوم شاب مصري على منصة إكس

في التفاصيل التي تناقلها رواد مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى، أن شاب مصري من محافظة الجيزة يدعى محمد هاني، قام بتنفيذ عملية هجوم سيبراني على منصة إكس، ونتج عن الهجوم تعطل المنصة وخلل في خوادهما، وفق الرواية المزعومة.

اللافت في رواية هجوم الشاب المصري على منصة "إكس" المعروفة سابقا بـ"تويتر"، هو نشر متداولة القصة صورة مزعومة أيضا للشاب محمد هاني، الذي قيل إنه متورط في تنفيذ الهجوم السيبراني.

ماسك يؤكد الهجوم على إكس من بروتوكول الإنترنت الأوكرانية

وبالعودة إلى حقيقة تعرض X لهجوم سيبراني، صدر عن مالكها إيلون ماسك تصريحات حاسمة حول القصة فجر الثلاثاء الماضي، أكد فيها تعرضها لأعطال ما أدى لحرمان آلاف المستخدمين من نشاط إكس لعدة ساعات.

صورة مزعومة للشاب المصري، فيتو

وأوضح ماسك، أن الهجوم السيبراني على منصة "إكس" استخدمت فيه عناوين بروتوكول الإنترنت الأوكرانية.

وقال إيلون ماسك حينها في حديث لشبكة "فوكس بيزنس نتورك" الأمريكية، "نحن لا نعرف بالضبط ما حدث، ولكن تم شن هجوم سيبراني واسع النطاق لغرض إبطال أنظمة "إكس" من عناوين بروتوكول الإنترنت من منطقة أوكرانيا".

وكان ماسك قد أعلن قبل الإدلاء بالحديث للشبكة الأمريكية، عن تعرض موقع "إكس" لهجوم سيبراني كبير، ورجح قبل حسم اتهام أوكرانيا، بوقوف مجموعات كبيرة منسقة من الأشخاص أو دولة وراءه.

مجموعة Dark Storm Team تتبنى الهجوم السيبراني على إكس

وتزامن إعلان ماسك مع صدور بيان لمجموعة تسمى "Dark Storm Team" أعلنت من خلاله مسؤوليتها عن الهجوم، وفقًا لما نشر على موقع X بعد ظهر يوم الاثنين.

وقالت مجموعة الأمن السيبراني SpyoSecure إنها تحدثت إلى قائد فريق Dark Storm Team، الذي كشف أنه بدأ هجوم DDOS على X.

وهجوم DDOS هو في الأساس "ازدحام مروري على الإنترنت"، وقد تم تعمده لإغلاق مواقع الويب.

مجموعة Dark Storm Team، فيتو

يرسل المتسلل آلاف أو حتى ملايين الزوار المزيفين "الروبوتات" لإغراق الموقع. ويصبح الموقع مرهقًا جدًا لدرجة أنه يتباطأ أو يتعطل تمامًا، مما يجعل من المستحيل على المستخدمين الحقيقيين الوصول إلى X.

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وتُرك الهجوم السيبراني، العديد من المستخدمين غير قادرين على تسجيل الدخول إلى حساباتهم، بينما أبلغ آخرون أن الموقع لن يتم تحميله لعرض المشاركات.

ووفق المعطيات السابقة، فإن ما أعلنها ماسك رسميا، وما كشفته مجموعة الهجوم السيبراني Dark Storm Team، ينسف صحة رواية تورط شاب مصري فى الهجوم على إكس، على الأقل بشكل منفرد كما يشاع وفق الرواية المزعومة.

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