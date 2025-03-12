الأربعاء 12 مارس 2025
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خارج الحدود

فانوس أبو عبيدة وتمور لا للتهجير، مظاهر رمضان في مصر تثير غضب الاحتلال (صور)

فانوس أبوعبيدة، فيتو
فانوس أبوعبيدة، فيتو

شنت وسائل إعلام عبرية، هجوما على المصريين بسبب مظاهر دعم فلسطين وقطاع غزة خلال الاحتفالات بأجواء رمضان، معلقة على ظهور فانوس أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم القسام، وتمور لا للتهجير في الأسواق المصرية.

ظهور فانوس أبو عبيدة في الأسواق المصرية 

وعلقت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تقرير لها اليوم، على ظاهرة انتشار فوانيس رمضان التي تحمل صورة أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، بالإضافة إلى تمور تحمل أسماء ذات طابع فلسطيني في الأسواق المصرية، ومنها ما يحمل رسائل سياسية مثل تمور "لا للتهجير" في تعبير عن التضامن مع سكان غزة ضد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تمور لا للتهجير وتمور غزة العربية في أسواق مصر 

وقالت الصحيفة العبرية، إن الحرب في قطاع غزة والدعم المصري للفلسطينيين لم يغيبا عن أسواق رمضان في مصر، مشيرة إلى رصد أعلام فلسطينية معلقة بين زينة رمضان في الشوارع والأسواق المصرية، بالإضافة إلى تمور تحمل أسماء مثل "لا للتهجير"، و"تمور غزة العربية"، و"تمور رفح المصرية"، و"تمور رفح العروبة".

تمور لا للتهجير، فيتو
تمور لا للتهجير، فيتو

وأشارت إلى، أن فوانيس رمضان التي تحمل دعما لقطاع غزة، ظهرت بشكل لافت هذا العام، خاصة فانوس أبوعبيدة، المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، والتي تباع للأطفال المصريين.

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