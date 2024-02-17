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الأغلى بـ 1900 جنيه.. المحال التجارية تطرح فانوس ياميش رمضان 2024.. أشكال متعددة من فوانيس التمر.. وهذه أسعارها في الأسواق

أسعار ياميش رمضان
أسعار ياميش رمضان 2024 في الأسواق، فيتو

أسعار فانوس ياميش رمضان 2024 في الأسواق، طرحت عدد من المحال التجارية والسلاسل الغذائية فانوس ياميش رمضان 2024، إضافة إلى سلة ياميش رمضان 2024، التي تختلف في السعر لكنها تتشابه في المكونات، فضلًا عن عروض وتخفيضات على ياميش رمضان 2024، وذلك ضمن الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

عرض فانوس تمور رمضان 2024 في المحال التجارية

كما عرضت المحال التجارية وسلاسل الغذاء عبوات مختلفة منها فانوس تمور رمضان 2024، الذي يحتوي على تمر مغطى بأنواع الشوكولاتة ومحشو بالمكسرات.

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 طرح ياميش رمضان 2024 في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

إضافة إلى طرح المحال التجارية لأصناف ياميش رمضان 2024، سواء عبوات ياميش مغلفة أو الياميش السائب، تلبية لرغبات واحتياجات المستهلكين كل حسب ميزانيته والكمية التي يحتاج لها.

أسعار فانوس ياميش رمضان 2024 في الأسواق

«فيتو» ترصد أسعار فانوس ياميش رمضان 2024، سعر سلة ياميش رمضان 2024، سعر فانوس تمور 2024، سعر ياميش رمضان 2024، سعر التمر، سعر قمر الدين، سعر القراصية، سعر المشمشية، سعر قمر الدين، سعر تين، سعر البندق، سعر اللوز، سعر السوداني، سعر الزبيب، سعر عين الجمل، في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت، في السطور التالية:

سعر فانوس ياميش رمضان 2024 حجم جامبو نحو 1900 جنيه

بلغ سعر فانوس ياميش رمضان 2024 حجم جامبو نحو 1900 جنيه، ويحتوي على 4 لفة قمر الدين  وزن 400 جرام، وعبوة وزن 750 جرامًا بلح سكوتي، وعبوة وزن 400 جرام زبيب، عبوة وزن400 جرام جوزهند مبشور، عبوة وزن 300 جرام تمر هندي، عبوة وزن 400 جرام مشمشية، عبوة وزن 400 جرام قراصيا بالنوي، عبوة وزن 400 جرام بندق مقشر، عبوة وزن 200 جرام لوز مقشر، عبوة وزن 200 جرام عين جمل مقشر، عبوة وزن 200 جرام فستق محمص، عبوة وزن 200 جرام كاجو محمص، عبوة وزن 200 جرام لوز محمص، عبوة وزن 200 جرام بندق محمص.

سعر فانوس ياميش رمضان 2024 حجم كبير نحو 1380 جنيهًا

بلغ سعر فانوس ياميش رمضان 2024 حجم كبير نحو 1380 جنيهًا، ويحتوي على 3 لفة قمر الدين وزن 400 جرام،  وزن 750 جرامًا بلح سكوتي، عبوة وزن 200 جرام زبيب، عبوة وزن 200 جرام جوزهند مبشور، عبوة وزن 300 جرام تمر هندي، عبوة وزن 400 جرام مشمشية، عبوة وزن 400 جرام قراصيا بالنوي، عبوة وزن 200 جرام بندق مقشر، عبوة وزن  200 جرام لوز مقشر، عبوة ون 100 جرام عين جمل مقشر،  عبوة وزن 200 جرام فستق محمص، عبوة وزن 200 جرام كاجو محمص.

سعر فانوس ياميش رمضان 2024 مشكل كبير نحو 1200 جنيه 

وطرحت المحال التجارية أيضًا فانوس أو سلة ياميش رمضان 2024 كبير بسعر 1200 جنيه، وتحتوي على 2 عبوة بلح سكوتي وزن كيلو، عبوة فول سوداني وزن 350 جرامًا، عبوة قمر الدين وزن 400 جرام، 2 عبوة جوز هند وزن 150 جرامًا، 2 عبوة زبيب جولدن وزن 250 جرامًا، عبوة مشمشية وزن 200 جرام، عبوة قراصيا وزن 200 جرام، عبوة تمر هندي وزن 300 جرام.

محتويات فانوس ياميش رمضان 2024 مشكل كبير بالأسواق

كما يحتوي فانوس ياميش رمضان 2024 على عبوة بندق مقشر وزن 150 جرامًا، عبوة لوز مقشر وزن 150 جرامًا، عبوة عين جمل مقشر وزن 150 جرامًا، عبوة تين سوري وزن 250 جرامًا، عبوة عرقسوس وزن 500 جرام، كيس بندق وزن 250 جرامًا، عبوة كركديه وزن 250 جرامًا، عبوة تمر طري وزن 700 جرام. 

سعر فانوس ياميش رمضان 2024 مشكل نحو 1000 جنيه 

بلغ سعر فانوس ياميش رمضان 2024 مشكل نحو 1000 جنيه  ويحتوي على كيلو بلح شامية، عبوة فول سوداني وزن 350 جرامًا، عبوة قمر الدين وزن 400 جرام، 2 عبوة جوز هند وزن 150 جرامًا، 2 عبوة زبيب جولدن وزن 250 جرامًا، عبوة مشمشية وزن 200 جرام، عبوة قراصيا وزن 200 جرام، عبوة تمر هندي وزن 300 جرام.

محتويات فانوس ياميش رمضان 2024 مشكل بالأسواق

كما يحتوي فانوس ياميش رمضان 2024 على عبوة بندق مقشر وزن 150 جرامًا، عبوة لوز مقشر وزن 150 جرامًا، عبوة عين جمل مقشر وزن 150 جرامًا، عبوة تين سوري وزن 250 جرامًا، عبوة عرقسوس وزن 500 جرام، عبوة كركديه وزن 200 جرام أو خروب مجروش وزن 400 جرام، عبوة تمر وزن 700 جرام.

سعر فانوس ياميش رمضان 2024 حجم صغير نحو 660 جنيهًا

بلغ سعر فانوس ياميش رمضان 2024 حجم صغير نحو 660 جنيهًا، ويحتوي على 2 لفة قمر الدين وزن  400 جرام، عبوة وزن 750 جرامًا بلح سكوتي، عبوة وزن 200 جرام زبيب، عبوة وزن 200 جرام جوزهند مبشور، عبوة وزن 300 جرام تمر هندي، عبوة وزن 200 جرام مشمشية، عبوة وزن  200 جرام قراصيا بالنوي، عبوة وزن 100 جرام بندق مقشر، عبوة وزن 100 جرام لوز مقشر.

المحال التجارية تطرح فانوس تمور رمضان 2024 

وطرحت المحال التجارية والسلاسل الغذائية فانوس تمور رمضان 2024، الذي جاءت أسعاره كالتالي:

أسعار فانوس تمور رمضان 2024  في الأسواق

بلغ سعر فانوس تمور مغطاة بالشوكولاتة البيضاء محشية باللوز وزن 200 جرام نحو 63.45 جنيه.

بلغ سعر فانوس تمور مغطاة بالشوكولاتة وزن 200 جرام نحو 59.41 جنيه.

بلغ سعر فانوس تمور مغطاة بالشوكولاتة البيضاء محشية باللوز وزن 100 جرام نحو 36.45 جنيه.

بلغ سعر فانوس تمور مغطاة بالشوكولاتة محشية بالقهوة والكراميل وزن 200 جرام نحو 63.45 جنيه.

 أسعار ياميش رمضان 2024 في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت

وفي نفس السياق، نستعرض أسعار ياميش رمضان 2024 في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت، الذي جاء كالتالي:

أسعار تمر رمضان 2024 في الأسواق

بلغ سعر كيلو تمر مجدول نحو 265 جنيهًا.

بلغ سعر تمر مجدول وزن 500 جرام نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر تمر مجدول حجم صغير وزن 500 جرام نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر تمر مجدول حجم صغير وزن كيلو نحو 309 جنيهات. 

بلغ سعر تمر سكري وزن كيلو نحو 149 جنيهًا.

أسعار بلح رمضان 2024 في الأسواق

بلغ سعر بلح سادة وزن 1500 جرام نحو 117 جنيهًا.

بلغ سعر بلح طري وزن كيلو نحو 90 جنيهًا.

بلغ سعر بلح جاف وزن كيلو نحو 27 جنيهًا.

أسعار ياميش رمضان 2024 في الأسواق

بلغ سعر عين جمل وزن كيلو نحو 220 جنيهًا.

بلغ سعر مشمش جاف وزن 250 جرامًا نحو 125 جنيهًا.

بلغ سعر سوداني سادة وزن 250 جرامًا نحو 38 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين وزن 400 جرام من 130 جنيهًا إلى  142 جنيهًا.

بلغ سعر تين مجفف وزن 300 جرام نحو 130 جنيهًا.

أسعار ياميش رمضان 2024 في الأسواق

بلغ سعر جوز هند وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر سوبيا وزن 250 جرامًا نحو 28 جنيهًا.

بلغ سعر لوز وسط (حجم 27 /30) وزن 250 جرامًا نحو 133 جنيهًا.

بلغ سعر قراصية حجم (50/60) وزن 250 جرامًا نحو 100 جنيه.

بلغ سعر زبيب وزن 250 جرامًا نحو 54 جنيهًا.

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بزيادة تصل لـ 300%.. ارتفاع أسعار الياميش والمكسرات بالأسواق.. والمحال التجارية تلجأ لهذه الحيلة لضمان استمرار المبيعات

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الأرخص بـ 22 جنيها، ننشر أسعار فانوس رمضان 2024 في المحال التجارية

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