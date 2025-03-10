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اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن اهتمام الغرب بالسيطرة على قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

فجر الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، وأستاذ القانون التجاري الدولي، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا أن الغرب مهتم بالسيطرة على قطاع غزة، لأنها المنفذ البحري الوحيد لخط السكة الحديد الذي سينقل المنتجات الهندية عبر الإمارات والسعودية والأردن والأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن هذا الخط سيعمر صحراء النقب وصحراء السعودية وصحراء الأردن.

 

المساعدات الغذائية والدوائية لقطاع غزة

وأضاف "سعيد"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر قدمت 80% من المساعدات الغذائية والدوائية لـقطاع غزة منذ الحرب على  القطاع، مشيرًا إلى أن بعض دول الجوار تصمت على ما يحدث من مُخطط لتفريغ قطاع غزة، لأن المشروع المزمع إنشاؤه سيؤدي إلى تنمية الصحراء في العديد من هذه الدول.

 

إنشاء مصر خط سكك حديدية من طابا لميناء العريش

وأوضح أن مصر أنشأت خط سكة حديد ينقل المنتجات من طابا إلى ميناء العريش، وهذا الخط بديل لنقل البضائع الهندية عبر دولة الاحتلال، وهذا يُرسل رسالة بأن مصر قدمت بديلًا للولايات المتحدة بدلًا من السيطرة على قطاع غزة لإعداد هذا الأمر، وفي نفس الوقت الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تهجير الشعب الفلسطيني

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قطاع غزة السعودية الأردن صحراء النقب طابا ميناء العريش

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