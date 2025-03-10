خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن اهتمام الغرب بالسيطرة على قطاع غزة

فجر الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، وأستاذ القانون التجاري الدولي، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا أن الغرب مهتم بالسيطرة على قطاع غزة، لأنها المنفذ البحري الوحيد لخط السكة الحديد الذي سينقل المنتجات الهندية عبر الإمارات والسعودية والأردن والأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن هذا الخط سيعمر صحراء النقب وصحراء السعودية وصحراء الأردن.

المساعدات الغذائية والدوائية لقطاع غزة

وأضاف "سعيد"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر قدمت 80% من المساعدات الغذائية والدوائية لـقطاع غزة منذ الحرب على القطاع، مشيرًا إلى أن بعض دول الجوار تصمت على ما يحدث من مُخطط لتفريغ قطاع غزة، لأن المشروع المزمع إنشاؤه سيؤدي إلى تنمية الصحراء في العديد من هذه الدول.

إنشاء مصر خط سكك حديدية من طابا لميناء العريش

وأوضح أن مصر أنشأت خط سكة حديد ينقل المنتجات من طابا إلى ميناء العريش، وهذا الخط بديل لنقل البضائع الهندية عبر دولة الاحتلال، وهذا يُرسل رسالة بأن مصر قدمت بديلًا للولايات المتحدة بدلًا من السيطرة على قطاع غزة لإعداد هذا الأمر، وفي نفس الوقت الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تهجير الشعب الفلسطيني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.