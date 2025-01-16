الخميس 16 يناير 2025
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خارج الحدود

بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، جيش الاحتلال يستهدف أسيرة إسرائيلية

ضحايا غزة، فيتو
ضحايا غزة، فيتو

قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة إنه “بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف النار بغزة، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مكانا تتواجد فيه إحدى أسيرات المرحلة الأولى لصفقة التبادل”.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مكان تواجد أسيرة ضمن صفقة التبادل

وأضاف  أبوعبيدة: "بعد الإعلان عن التوصل للاتفاق.. قام جيش العدو باستهداف مكان تتواجد فيه إحدى أسيرات المرحلة الأولى للصفقة المرتقبة".

وتابع أبو عبيدة: "كل عدوان وقصف في هذه المرحلة من قبل العدو يمكن أن يحوّل حرية أسير إلى مأساة".

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ، عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع المستمر منذ أكتوبر 2023 إلى 46.788 شهيدا، و110.453 مصابا.

وأشار الدفاع المدني في قطاع غزة إلى أنه منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع،استشهد  71 شخصا  بينهم أكثر من 19 طفلا، في غارات إسرائيلية على غزة.

ومساء أمس الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس.

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