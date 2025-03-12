مبعوث ترامب للشرق الأوسط يشيد بجهود مصر في تحقيق السلام والاستقرار

أشاد المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خلال لقاء مع وزير الخارجية، فى العاصمة القطرية “الدوحة” بالجهود المصرية في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

بدر عبد العاطي يستعرض مع مبعوث ترامب خطة مصر لإعمار غزة

التقى وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطى، مع كل من؛ المبعوث الأمريكى إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ومنسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي، وإريك تريجر، على هامش اجتماع الوزراء العرب مع المبعوث الأمريكى بالعاصمة القطرية "الدوحة".

استعرض بدر عبد العاطى مراحل وتفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية غير العادية فى القاهرة فى ٤ مارس الماضى، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود إعادة إعمار غزة، كما تم الاتفاق على مواصلة التواصل في إطار الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وزراء الخارجية العرب يعرضون خطة إعمار غزة

زشارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع وزراء خارجية قطر والسعودية والأردن ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فى اجتماع مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط "ستيف ويتكوف" بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم، لمناقشة تطورات الوضع فى قطاع غزة، وتناول أطراف الاجتماع الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية غير العادية فى القاهرة.

وعرض وزراء الخارجية العرب المجتمعون خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في القاهرة في ٤ مارس ٢٠٢٥. كما اتفقوا مع المبعوث الأمريكي على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع.

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