وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك مع دول التعاون الخليجي

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة صباح اليوم الخميس، إلى مكة المكرمة، وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود الإقليمية وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

سبل دعم الشعب الفلسطيني

كما يشارك وزير الخارجية غدًا الجمعة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي ينعقد بجدة لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني فى ظل مواصلة العدوان الإسرائيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.