الخميس 06 مارس 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك مع دول التعاون الخليجي

مصر والسعودية، فيتو
مصر والسعودية، فيتو

 توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة صباح اليوم الخميس، إلى مكة المكرمة، وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود الإقليمية وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

سبل دعم الشعب الفلسطيني

 كما يشارك وزير الخارجية غدًا الجمعة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي ينعقد بجدة لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني فى ظل مواصلة العدوان الإسرائيلي.

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مكة المكرمة بدر عبد العاطي الاجتماع الوزاري لتعاون الخليجي منظمة التعاون الإسلامي مصر والسعودية التعاون الخليجى

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