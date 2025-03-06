بحضور وزير الخارجية، دول الخليج تعلن دعم الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة (صور)

شارك د. بدر عبد العاطي اليوم في الاجتماع الوزاري المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي الذي عُقد بمكة المكرمة.

شهد الاجتماع اهتمامًا بمتابعة القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة يوم ٤ مارس ومخرجاتها، حيث أشاد وزراء مجلس التعاون الخليجي بمبادرة للرئيس عبد الفتاح السيسي باستضافة القمة ونجاحها في تحقيق توافق عربي، خاصة في تبني الخطة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، وتناول قضايا الأمن والحوكمة في القطاع، وجهود دولة فلسطين في إطار تحقيق الإصلاح الشامل.

وأشاد الوزراء بالدور الريادي الذى يضطلع به الرئيس المصري، في تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وقيادته في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والمصالح العربية.

كما شهد الاجتماع اتفاقًا على عقد المنتدى الأول المصري - الخليجي في القاهرة خلال العام الجاري بمشاركة رفيعة المستوى من الحكومات والقطاع الخاص، لاسيما على ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر والمناخ المواتي للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة والصناعة واللوجستيات والنقل والبناء والتعمير.

وكان الوزير عبد العاطي ألقى كلمة خلال الاجتماع أكد فيها على متانة العلاقات المصرية الخليجية والرغبة في مواصلة تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مصر والدول الخليجية الشقيقة، والارتقاء بالعلاقات المصرية- الخليجية إلى رحاب أعلى، مشيرًا إلى أهمية البناء على نتائج الاجتماع السابق لآلية التشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون الخليجي في مارس ٢٠٢٤ بالرياض، بما يُحقق المنفعة المشتركة لمصر ودول الخليج وتحقيق تطلعات شعوبها نحو مزيد من الرخاء والتنمية. وشدد على أهمية الاستفادة من الأُطُر التي تتيحها آلية التشاور السياسي بين الجانبين، لاسيما خطة العمل المشتركة (٢٠٢٤-٢٠٢٥).

شدد مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، دعم مخرجات القمة العربية الطارئة التى عقدت في مصر مؤخرا، واعتمدت اعتمدت خطة مصر لإعادة إعمار غزة بدون تهجير، ونشر قوات حماية وحفظ سلام دولية بقرار من مجلس الأمن في الأراضي الفلسطينية بغزة والضفة الغربية.

وقال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، في مستهل اجتماع وزراء خارجية دول الخليج الـ163، والاجتماعات الوزارية المشتركة مع نظرائهم؛ المصري بدر عبدالعاطئ، والسوري أسعد الشيباني، والمغربي والأردني، التي استضافتها مكة المكرمة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، إن الاجتماعات تأتي في ظل أوضاع إقليمية ودولية معقدة، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، مؤكدًا الرفض القاطع للتصعيد الخطير والانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ما يشكل تهديدًا صارخًا لهويته وحقوقه، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف هذه الممارسات التي تقوّض الأمن والاستقرار.

جاسم البديوي يرحب بقرار قمة القاهرة لإعادة إعمار غزة

ورحب جاسم البديوي، بقرار "قمة القاهرة" لعقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار في غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، حاثًا المجتمع الدولي على المشاركة فيه، للتسريع في تأهيل القطاع وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي.

وشدد جاسم البديوي، على أن مستقبل غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة، وتنفيذ حل الدولتين، رافضًا في الوقت ذاته تحميل مصر أي تبعات جراء دعوات التهجير غير الإنسانية والظالمة للشعب الفلسطيني.

جاسم البديوي، فيتو

وأضاف أمين عام مجلس التعاون الخليجى، أن الاجتماع الوزاري المشترك الثالث بين مجلس التعاون ومصر يُمثِّل خطوة أخرى تضاف إلى خطوات عديدة اتخذها الجانبان سعيًا تجاه توطيد العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمعهم، وعلى جميع المستويات.

فيما قال عبد الله اليحيا وزير الخارجية الكويتي، رئيس الدورة الحالي للمجلس الوزاري، إن الاجتماعات تنعقد في ظل تحديات متسارعة وتطورات إقليمية ودولية تتطلب منّا جميعًا تعزيز التشاور والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة هذه التحديات؛ بما يساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، وتحقيق المصالح المشتركة لدولنا وشعوبنا.

وجدد عبد الله اليحيا وزير الخارجية الكويتي، الموقف الثابت والراسخ في رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، واصفًا مخرجات "قمة القاهرة" لبحث تطورات الأوضاع بـ"المهمة"، حيث عكست نتائجها وحدة الصف، والالتزام بالعمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتوكد على الثوابت العربية في دعم الأمن والاستقرار، وتعزيز التكامل العربي، ودفع مسارات التنمية، بما يلبي تطلعات شعوبنا نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

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