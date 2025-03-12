الأربعاء 12 مارس 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يؤكد للمبعوثة الأممية إلى ليبيا ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب

وزير الخارجية والمبعوثة
وزير الخارجية والمبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا، فيتو

التقى د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة  مع هنا تيته الممثلة الخاصة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.
 

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي قدم التهنئة للمبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا على توليها منصبها، معربًا عن تطلع الجانب المصري لتعزيز التعاون معها بما يسهم في نجاح مهمتها على نحو يخدم جهود التوصل لحل مستديم للأزمة في ليبيا بملكية وقيادة ليبية، ووفق المحددات والقرارات الدولية ذات الصلة.


وأشار المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية  إلى مواصلة مصر لجهودها في مساعدة الأطراف الليبية على التوافق وتعزيز مسار الحل الليبي/الليبي، واحترام مؤسسات الدولة، وبما يهدف للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مؤكدًا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وبما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار ليبيا.

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وزير الخارجية ليبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وزير الخارجية والهجرة

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