الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الممتاز، غزل المحلة يتأخر أمام زد بثنائية في الشوط الأول

زد
زد

تقدم فريق زد إف سي على نظيره غزل المحلة بهدفين نظيفين في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد المحلة في الجولة الأولى من الدور الثاني بمرحلة الهبوط ضمن الدوري المصري الممتاز.

وسجل شادي حسين هدفي زد في الدقيقتين 30 و2+45. 

تشكيل زد أمام غزل المحلة 

وجاء تشكيل زد أمام غزل المحلة في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد طارق، محمد إسماعيل، سامح إبراهيم، أحمد أشرف.

خط الوسط: ماتا ماجاسا، أحمد الصغيري، بيتر موتوموسي.

خط الهجوم مصطفى سعد ميسي، مصطفى زيكو، شادي حسين. 

تشكيل غزل المحلة ضد زد

 حراسة المرمى: أحمد العربي.

خط الدفاع: عمرو الجزار، أحمد كاستيلو، محمد جابر، يحيى زكريا.

خط الوسط: محمد بن شرقي، موري توريه، أحمد فوزي.

خط الهجوم: رشاد العرفاوي، محمد أشرف، محمد حمدي زكي.

ترتيب غزل المحلة وزد 

يحتل فريق زد المركز الأول في ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 21 نقطة، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز السادس برصيد 17 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري زد اف سي غزل المحلة زد أمام غزل المحلة الدورى المصرى الممتاز

مواد متعلقة

حمادة صدقي يعلن تشكيل زد لمواجهة غزل المحلة في الدوري

بابا فاسيليو يعلن تشكيل غزل المحلة ضد زد في الدوري الممتاز

"مش بنروح بأتوبيسات"، تعليق ساخر من غزل المحلة على أحداث القمة 130

غزل المحلة في مهمة صعبة أمام زد بالدوري المصري الليلة

الأكثر قراءة

تحرك جديد من الأهلي بعد أزمة مباراة القمة 130

مصر أكبر من الجميع، رسالة نارية من وزير الشباب حول أزمة القمة 130

حقيقة هجوم شاب مصري من محافظة الجيزة على منصة إكس، إيلون ماسك يكشف التفاصيل

بعد أزمة القمة 130، اجتماع حاسم بين وزير الرياضة ومحمود الخطيب

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2025.3.12

تبادل الاتهامات، عمرو السولية يحرر محضرا ضد عضو بالنادي الأهلي

بث مباشر، مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا 2024-2025

الفلوس مزورة، مزارع يضع محمد رمضان في موقف محرج (فيديو)

منوعات

المزيد

الكشف عن أسرار وثائق دفنها بركان عمره 2000 عام

القصة الكاملة لمأساة رهائن القطار المختطف في باكستان

أم مكلومة في سوريا تشعل مواقع التواصل

وفاة إمرأة أثناء عملية تجميل بالأنف في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2025.3.12

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأربعاء 12-3-2025

هتشترى الأرز بكام النهاردة؟

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما مدى وجوب إخراج الفدية بسبب تأخير قضاء رمضان؟ الإفتاء تجيب

تعرف على أحكام التغني بالقرآن والفرق بين التجويد والترتيل

مفتي الجمهورية: لا يمكن الوصول إلى الفهم الصحيح للدين إلا من خلال العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية