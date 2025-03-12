الأربعاء 12 مارس 2025
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حوادث

القبض على شاب متهم بإصابة شقيقه في القاهرة

القبض على متهم بإصابة
القبض على متهم بإصابة شقيقه في المعصرة، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب متهم بإصابة شقيقه، بماسورة حديدية بمنطقة المعصرة إثر نشوب مشاجرة بينهما داخل مسجد، وذلك عقب انتقال الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف، إلى مكان الواقعة.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين نشوب خلاف بين شقيقين داخل أحد الجوامع، على إثرها أقبل أحدهما على الاعتداء على الآخر باستخدام “ماسورة حديد”، وإحداث إصابات متفرقة في الجسم.


وتواصل  أجهزة البحث الجنائي على مناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
 

القبض على متهم تسبب في فقدان طفل عينيه في البساتين

 

وعلي جانب آخر، كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهم تسبب في فقدان طفل عينيه باستخدام صاروخ ناري من الألعاب النارية اتجاه بدائرة قسم شرطة البساتين، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بهدف الهزار، ولن يقصد ارتكاب ضرر للمجني عليه.

 ويواصل رجال البحث الجنائي جهودهم  لمعرفة كيفية وصول الشاب للصواريخ النارية.

 

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من رئيس مباحث البساتين، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بإصابة طفل أثناء مروره بالمنطقة بسبب صاروخ ناري.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، قد أصيب أثناء لهو شاب يبلغ من العمر 22 سنة “طالب جامعي”، بالألعاب النارية في المنطقة، وأثناء وجود الطفل بالقرب من الشاب، أطلق صاروخًا أدى إلى إصابته مباشرة في عينه.


على الفور، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث خضع لعملية جراحية طارئة،  واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين.

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الأجهزة الأمنية الالعاب النارية قسم شرطة البساتين مشاجرة ماسورة حديد

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