الأربعاء 12 مارس 2025
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حوادث

حيثيات محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها

مضيفة الطيران
مضيفة الطيران

في قضية هزّت الرأي العام وأثارت الجدل، عادت "أميرة بن حمد"، مضيفة الطيران التونسية وخبيرة العلاج بالطاقة، إلى قفص الاتهام مرة أخرى بعدما حُكم عليها بالسجن 15 عامًا بتهمة قتل ابنتها بطريقة مروّعة داخل شقتها بالتجمع الخامس، الجلسة المرتقبة في محكمة الاستئناف قد تغيّر مجرى القضية التي كشفت عن تفاصيل مثيرة، منها ادعاؤها تلقي رسائل من السماء، ورؤى الأنبياء، واتباعها معتقدات روحانية غامضة.

 

في السطور التالية، تكشف فيتو التفاصيل الكاملة لحيثيات المحكمة وشهادة الزوج والتحقيقات التي قادت إلى إدانتها.

محكمة الاستئناف تُحدد جلسة جديدة لمضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها

قررت محكمة استئناف القاهرة تحديد يوم 23 مارس المقبل لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدّمة من الدفاع عن المتهمة "أميرة بن حمد"، مضيفة الطيران التونسية، التي أُدينت بقتل ابنتها الصغيرة داخل شقتها بالتجمع الخامس، وحُكم عليها بالسجن لمدة 15 عامًا.

الأم قتلتها بحبل صنعته بنفسها

كشفت حيثيات المحكمة أن المتهمة، التي عملت سابقًا مضيفة طيران بإحدى الشركات الخليجية، أقدمت على قتل ابنتها "تارا" خنقًا مستخدمةً حبلًا صنعته من حقيبة قماشية.

وأوضحت الحيثيات أن المتهمة اعتنقت معتقدات روحانية غامضة تدّعي أنها مستوحاة من تعاليم "العلاج بالطاقة"، والتي زعمت أنها تلقت توجيهات من خلالها لإنهاء حياة ابنتها.

 

قالت لي إن موعد رحيلها قد حان

أدلى الزوج عمرو.ح بشهادته أمام المحكمة، موضحًا أن زوجته تغيّرت بشكل جذري بعدما بدأت في اتباع أفكار روحانية متطرفة، حيث كانت تعتقد أنها مكلفة برسالة سماوية.

 وأضاف أن يوم الواقعة أيقظته من نومه قائلة: "حان موعد رحيلها بالانتحار"، ثم حاول تهدئتها لكنها أخبرته أنها ستخلد للنوم.

 

بلاغ من الأمن الإداري كشف الجريمة

وأظهرت التحريات أن الأمن الإداري بمدينة الرحاب أبلغ قسم شرطة التجمع الأول بعد رؤية رجل يحمل طفلة مغطاة بالدماء.

وتوصلت التحريات إلى تورّط المتهمة في الجريمة، وبعد استجوابها اعترفت بجريمتها مدعيةً تلقيها أوامر من السماء.

فحص نفسي يُثبت سلامة قواها العقلية

قرّرت المحكمة إيداع المتهمة بمستشفى للأمراض النفسية لمدة 30 يومًا لفحص حالتها العقلية، وأكد التقرير النهائي للجنة الخماسية المكوّنة من كبار أطباء الطب النفسي أنها سليمة عقليًا ومسؤولة عن أفعالها وقت ارتكاب الجريمة.

شهادات النفي: جار اجتماعية وعلاقتها طيبة

استمعت المحكمة إلى شاهدتي نفي من جيران المتهمة، وأكدتا أنها كانت اجتماعية وتحظى بعلاقات طيبة مع سكان العقار، مما أثار تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء الجريمة.

الحكم: السجن 15 عامًا واستئناف مرتقب

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بمعاقبة أميرة بن حمد بالسجن 15 عامًا. ومع تحديد جلسة الاستئناف في 23 مارس، يترقّب الجميع ما إذا كانت المحكمة ستُخفّف الحكم أو تؤيده، في واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل خلال السنوات الأخيرة.

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