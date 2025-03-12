الأربعاء 12 مارس 2025
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حوادث

القبض على سائق نقل زكي متهم بالتحرش براكبة أجنبية في أكتوبر

القبض على سائق متهم
القبض على سائق متهم بالتحرش براكبة في أكتوبر، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق تابع لشركة نقل ذكي شهيرة متهم بالتحرش براكبة أجنبية  أثناء توصيلها من منطقة العجوزة إلى مدينة 6 أكتوبر، وذلك عقب تحرير الراكبة محضر رسمي بقسم شرطة أكتوبر  تتهم فيه السائق بالتحرش بها، وأفادت الراكبة  في المحضر أنها فوجئت بسلوك السائق الغريب  أثناء الرحلة، حيث تحرش بها لفظيًا وجسديًا.


كان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد راغب، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول، بتعرض فتاة أجنبية للتحرش من قبل سائق نقل ذكي.

وتواصل الأجهزة الأمنية في الجيزة التحقيق في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 

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الأجهزة الأمنية منطقة المهندسين بقسم شرطة اكتوبر بمديرية امن الجيزة

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