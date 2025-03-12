الأربعاء 12 مارس 2025
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حوادث

السيطرة على حريق سيارة بالطريق الدائري بالقاهرة وانتظام الحركة المرورية

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق سيارة بالطريق الدائري، فيتو

فتحت الادارة العامة للمرور القاهرة الطريق الدائري بالقاهرة بعدما قامت بإغلاق جزء من الطريق الدائري، أثناء السيطرة على حريق اشتعل بسيارة ملاكي أعلى الطريق، وتمكنت قوات الإدارة من سحب السيارة وتنظيم الحركة المرورية أمام قائدي السيارات.

وكانت قد اندلعت نيران ضخمة في سيارة ملاكي على الطريق الدائري بالقاهرة، نتيجة تسرب الغاز، مما أدى إلى تفحم السيارة بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد باندلاع حريق في سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري، وتسبب فى توقف حركة السيارات.

على الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران بعد جهود مكثفة، كما تم تأمين المنطقة 

وبحسب شهود العيان، بدأ الحريق في السيارة فجأة أثناء سيرها، ما دفع السائق للتوقف سريعًا محاولًا الخروج من السيارة، وبفضل سرعة رد فعله، تمكن من النجاة دون إصابات، فيما التهمت النيران السيارة بالكامل.

وأشارت التحريات إلى أن الحريق ناتج عن تسرب غاز من أحد أنابيب السيارة، مما أدى إلى اندلاع الحريق بشكل مفاجئ، وتم تحرير محضر بالواقعة.
 

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الادارة العامة للمرور الطريق الدائري الحركة المرورية

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