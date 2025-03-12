الأربعاء 12 مارس 2025
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حوادث

العثور على طفل حديث الولادة غارق في ترعة بالمنوفية

العثور على طفل حديث
العثور على طفل حديث الولادة بالمنوفية

عثر أهالي قرية كفر الفرعونية التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية على جثة طفل حديث الولادة بترعة بدون ملابس وبه الحبل السري وتم نقله لمستشفى أشمون العام.

تفاصيل العثور على طفل حديث الولادة بالمنوفية

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير امن المنوفيه اختارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون وفي أهالي قرية كفر الفرعونية على جثة الطفل مجهول الهوية حديثي الولادة عمر 10 أيام بدون ملابس وبه الحبل السري. 

 

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم واختلت النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونيا.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية محافظة المنوفية مركز أشمون فى محافظة المنوفية مستشفي اشمون العام مستشفي اشمون

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