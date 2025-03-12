استشاري تغذية علاجية: هذه الفئة ممنوعة من أدوية التخسيس

أدوية التخسيس، قال الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن كل المراجع الطبية قالت إن أول حل لفقد الوزن هو تغيير اللايف ستايل وبعدها تأتي العوامل المساعدة، مشيرا إلى أن فكرة تناول دواء وعدم معرفة تبعيته سيُحدث مشكلة.

يحظر استخدام أدوية التخسيس لهؤلاء

وأضاف “فهمي”، خلال لقائه ببرنامج "رمضان كريم"، المذاع على القناة الثانية، أن الدواء يجب أن يكتبه الطبيب، متابعًا: "أي حد عنده مشكلة صحية أو ورم في الغدة الدرقية ممنوع من استخدام أدوية التخسيس".

مشكلة تناول الأدوية

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أن البعض عندما يرى بعض الأدوية مرتفعة السعر فيقوم بأخذ الدواء مرة واحدة وليس على فترات وهو ما يُحدث له العديد من المشاكل الصحية، لافتًا إلى أن من يقوم بعمل تدبيس معدة عليه تغيير اللايف ستايل الخاص به وإلا سيزيد وزنه أكثر، فكرة الدايت هي تغيير أسلوب الحياة، متابعًا: "الدكتور ممكن نزوره كل فترة ولكن مش على طول لمتابعة الوزن والتوجيه".

استشاري تغذية: الهرمون الموجود بأدوية التخسيس متوفر في التمر

ولفت إلي أن هناك مفاجأة بأن أغلب الأدوية وحقن التخسيس المتصدرة التريند أحد الهرمونات الموجودة فيها هو هرمون جي بي ال وان، وهذا الهرمون موجود بنسبة ضئيلة في البلح، ولذلك من يكسرون صيامهم على التمر ويذهبون للصلاة ثم يعودون لتناول الإفطار يجدون أنهم ليس لهم "نيه للأكل".

وأضاف “فهمي”، أن الله يُثير هذا الهرمون في الجسم بعد تناول البلح، وهذا طبعًا ليس له أي آثار جانبية على الجسم.

وأوضح أن الصيام الإسلامي إذا تم صيامه كما شرعه الله سيكون له آثارًا إيجابية على الجسم، متابعًا: "ربنا فرض علينا الصيام شهر لأننا لو صومنا أكثر من كده الخلايا الشابة هتتأثر، والناس اللي بتعمل صيام متقطع بيحسوا إنهم تعبانين وليس لديهم طاقة".

وتابع: ربنا فرض علينا الصيام في النهار فالخلية هتجوع، إنما اللي بيصوم صيام متقطع بيصوم بمذاجه، وبيعتبر إن ده صيام، فهو نظام سعرات ولكن تم تناوله في 8 ساعات".

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