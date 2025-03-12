الأربعاء 12 مارس 2025
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حوادث

حجز أصحاب 3 شركات سياحة بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين

حجز متهمين
حجز متهمين

أمرت النيابة العامة، بحجز أصحاب 3 شركات سياحة بدون ترخيص لتنظيم برامج الحج والعمرة للنصب والاحتيال على المواطنين وذلك ٢٤ ساعة على ذمة وصول التحريات.

تنظيم برامج الحج والعمرة للنصب على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات قطاع  الأمن العام قيام 3 شركات "بدون ترخيص"، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات والمكاتب -   عدد من جوازات وصور جوازات السفر للمواطنين - تذاكر طيران - مجموعة من كروت الدعاية وصور إعلانات الشركات على مواقع التواصل الإجتماعى – برامج رحلات الحج والعمرة والسياحة الداخلية والخارجية – طلبات الحصول على تأشيرات للسفر - دفاتر وإيصالات استلام نقدية –– تأشيرات وصور منها – عقود )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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