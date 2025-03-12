سلوكيات خاطئة يجب الابتعاد عنها عقب الإفطار حفاظا على الصحة

فوائد الصيام عظيمة فهو يطرد السموم من الجسم، للاستفادة منه يجب الإفطار على طعام صحي يمد الجسم بالعناصر الغذائية التى تعوضه فترات الامتناع عن الطعام والشراب.

وللاسف معظم الصائمين يقومون بسلوكيات خاطئة عقب الإفطار ما يزيد شعورهم بالخمول والتخمة والكسل، لذا يجب اتباع بعض النصائح لتفادى هذه الأعراض.

سلوكيات خاطئة يجب الابتعاد عنها عقب الإفطار

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن هناك سلوكيات خاطئة يجب الابتعاد عنها عقب الإفطار، منها:-

تناول العصائر المحلاة على الإفطار، ما يسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم وانخفاضه ما يسبب الشعور بالخمول وعدم التركيز.

تناول الحلوى عقب الإفطار يزيد الشعور بالتخمة والكسل كما أنه يسبب عسر الهضم وضيق التنفس وعدم التركيز.

النوم عقب الإفطار وهى من العادات السيئة التى تسبب عسر الهضم.

عدم ممارسة الرياضة خلال فترة الإفطار ما يزيد الشعور بالكسل والتخمة ويسبب عسر الهضم والإمساك.

تناول الشاى والقهوة عقب الإفطار مباشرة يسبب ارتفاع ضغط الدم وعسر الهضم ويمنع امتصاص الجسم العناصر الغذائية الموجودة فى الطعام.

نصائح لإفطار صحي

وأضاف خليل، أنه يجب الإفطار على التمر واللبن أو الماء ثم تناول طبق شوربة دافئ، ثم تأدية صلاة المغرب وبعدها يتم تناول طعام الإفطار ويجب أن يكون صحيا بعيدا عن المسبكات والمقليات، ثم تأدية صلاة التراويح، وبعدها يفضل ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة ومسموح تناول قطعة صغيرة من الحلوى بعدها، مع ضرورة تناول كوب ماء كل ساعة خلال فترة الإفطار، أما السحور يجب أن يحتوى على طبق سلطة وفول وبيض مسلوق وجبن قريش وخبز اسمر وزبادى مع كوب قمر الدين أو لبن حليب، وذلك لراحة المعدة وعدم الشعور بالجوع والعطش طوال فترة الصيام.

الصيام

فوائد الصيام

وللصيام فوائد كثيرة لا يمكن إحصاؤها ولكننا يمكن أن نعرض بعض أهم الفوائد الطبية للصيام، ومن فوائد الصيام:-

-رفع القدرات المناعية

الجسم عندما لا يجد الأكل يقوم بإعلان حالة الطوارئ، ومن أحد حالات الطوارئ أن المناعة تزيد، ومقاومة الأمراض تزيد.

-تقليل مقاومة الانسولين

الكبد الدهني، ومتلازمة تكيس المبايض، وأمراض الضغط، وأمراض السكر، وتصلب الشرايين، وكل هذه الأمراض تقل عندما تقل مقاومة الأنسولين، لأننا لا نستخدمه، فيكون الجسم حساسا للإنسولين.

-إرتفاع هرمون النمو

أثناء الصيام يصل هرمون النمو إلى 2000% زيادة، لكي يحافظ على الكتلة العضلية، لكي لا تفقد أثناء الصيام، ولكي لا يحدث لأعضاء جسدك شيء أثناء الصيام.

-تقليل هرمون الكورتيزول.

يقل الضغط العصبي تمامًا أثناء الصيام، لأن الجسم يكون في حالة بُعد عن الأكل والشوارد، والبُعد عن الضغط العصبي، الذي هو الأكل الكثير لأن الأكل مجرد نزوله إلى المعدة فقط عبارة عن ضغط عصبي وإنك بمجرد أكلك للمحمرات، أو أي أكل يحتوي على المبيدات الحشرية، فإن هذا يسبب ضغط عصبي.

وأنك إذا قمت بتجنيب جهازك الهضمي عن العمل فلن يصل إليه الدم، وفي هذه الحالة يصل الدم إلى القلب، والمخ، والكليتين وتزيد المناعة، كل هذا يحدث أثناء الصيام الذي كتبه الله لنا، وليس الصيام الذي نصومه نحن، وليس ما نقوم به ونفعله في شهر رمضان وفي أثناء صيامنا، لأن الله قال شهر رمضان وليس نهار رمضان.

زيادة الأوتوفجي

عندما يتم منع الجسم عن الأكل والماء، يقوم الجسم بالبحث عن الخلايا التي لا تقوم بدورها الوظيفي، والتي لا تعمل بشكل جيد، وبدايات خلايا سرطانية، وبدايات تغير DNA، والتي تسبب المشاكل، فيقوم بأخذ منها الماء والبروتين، وبعد ذلك يقوم الجسم بأكلها، لكي يستفيد ويكون البروتين في حالة نشاط.

الاوتوفجي ينظف تنظيف ذاتي، والتنظيف الذاتي هو خط دفاعي أول ضد السرطان، لأن السرطان هو عبارة عن خلايا بدأت باللخبطة مع بعضها وتمشي في طريق السرطان، ولكن عندما يأكها الجسم فلن تزيد في الخلايا المضرة التي تأكل وتشرب، ولكن لا تعمل.

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