استشاري تغذية علاجية: الصيام يُجدد الشباب ويقتل الخلايا المريضة

صوم رمضان، قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن المعدة تُحب الطعام المتجانس، وتكره الامتلاء، وهذا يعني أن الشخص الذي يتناول أكثر من نوع بروتين مثل السمك والكباب والفول في نفس الوقت، فهذا أمر غير صحي على الإطلاق.

استشاري تغذية يكشف سر تذمر المعدة

وأضاف، أن تناول الطعام غير المتجانس أكثر من مرة يُؤدي إلى تذمر المعدة، وهذا يظهر في صورة انتفاخات ومغص وألم وخلافه، وعدم القدرة على التنفس والحموضة، والإسهال وخلافه، وهذه الأعراض بمثابة اعتراض من المعدة على الطعام الذي يتناوله الشخص.

تحلل الخلايا المريضة بفضل الصيام

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “مساحة حرة” الذي يقدمه إبراهيم عثمان بقناة “الشمس”: أن الإنسان عندما يصوم من 16 لـ18 ساعة لمدة 30 يوما فهذا يؤدي إلى تحلل الخلايا المريضة، ولذلك الصيام يُجدد الشباب.

وتابع: للأسف البعض يصوم ويتناول الكثير من الطعام عند الإفطار، وهذا يُفسد الصيام، ولا يُساهم في استفادة الجسم من الصيام، خاصة مع تناول الكثير من السكريات والحلويات.

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