الإمساك في رمضان وأفضل الأعشاب الطبيعية لعلاجه

علاج الإمساك في رمضان، يُعَدّ الإمساك من المشكلات الشائعة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يعاني الكثير من الصائمين من صعوبة في التبرز، نتيجة لتغير النظام الغذائي وقلة تناول السوائل.





والإمساك هو حالة يحدث فيها انخفاض في حركة الأمعاء، مما يؤدي إلى صعوبة أو تأخير في إخراج الفضلات. وتزداد هذه المشكلة مع تغير مواعيد الأكل والشرب وقلة شرب الماء أثناء الصيام.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية أسباب الإمساك في رمضان وطرق علاجه والوقاية منه بوسائل طبيعية.



أولًا: أسباب الإمساك في رمضان



علاج الامساك

أوضحت الدكتورة مها أن أسباب الإصابة بالامساك في رمضان عديدة، ومنها ما يلي:



قلة شرب الماء:

خلال ساعات الصيام الطويلة، يقل استهلاك السوائل، مما يؤدي إلى جفاف الجسم بما في ذلك الأمعاء، فتجف الفضلات داخل القولون ويصعب إخراجها.

قلة تناول الألياف:

يؤدي التركيز على تناول أطعمة غنية بالدهون والنشويات وقليلة الألياف (مثل المعجنات والمقليات) إلى نقص في تناول الألياف الضرورية لحركة الأمعاء.

قلة الحركة:

يقل النشاط البدني خلال شهر رمضان بسبب الشعور بالتعب والخمول، وهذا يؤثر سلبًا على حركة الأمعاء الطبيعية.

تأخير الوجبات وعدم انتظام الأكل:

عدم تناول وجبة السحور أو تناول كميات كبيرة دفعة واحدة وقت الإفطار يمكن أن يربك الجهاز الهضمي ويؤثر على وظائفه.

الإفراط في تناول الكافيين:

تناول كميات كبيرة من المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي يؤدي إلى إدرار البول وفقدان السوائل.

ثانيًا: أعراض الإمساك



صعوبة في التبرز.

براز صلب وجاف.

الشعور بعدم الإفراغ الكامل للأمعاء.

ألم في البطن.

انتفاخ وغازات.

ثالثًا: طرق طبيعية لعلاج الإمساك في رمضان



وتستعرض الدكتورة مها، مجموعة من الحلول الطبيعية لعلاج الإمساك.

1. الإكثار من شرب الماء والسوائل

يُنصح بشرب كميات كافية من الماء (8-10 أكواب يوميًا) من وقت الإفطار حتى السحور، لتليين البراز ومنع جفاف الأمعاء. يمكن شرب الماء تدريجيًا وعدم شرب كميات كبيرة دفعة واحدة.

2. تناول الأطعمة الغنية بالألياف

الألياف تزيد حجم الفضلات وتُسَهّل حركتها في القولون. من أهم الأطعمة الغنية بالألياف التي يُنصح بتناولها:

الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير والسبانخ.

الفواكه الطازجة مثل التين، البرتقال، التفاح، الكيوي.

الحبوب الكاملة مثل الشوفان، القمح الكامل، الخبز الأسمر.

البقوليات مثل العدس والفاصولياء والحمص.

3. ممارسة النشاط البدني

حتى في رمضان، يمكن ممارسة رياضة خفيفة مثل المشي لمدة 20-30 دقيقة يوميًا، وخصوصًا بعد الإفطار لتحفيز حركة الأمعاء.

4. تناول التمر والمشمش المجفف

التمر غني بالألياف ويساعد في تنظيم حركة الأمعاء. تناول 3-5 تمرات عند الإفطار يساعد في منع الإمساك.

المشمش المجفف أو "القراصيا" (البرقوق المجفف) تحتوي على ألياف قابلة للذوبان ومفيدة جدًا للإمساك.

5. شرب الأعشاب الطبيعية

بعض الأعشاب لها تأثير ملين طبيعي على الأمعاء، ومنها:

اليانسون: يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتحفيز الأمعاء.

الشمر: يعالج الانتفاخ ويسهل الإخراج.

الزنجبيل: يحفز الهضم ويعالج بطء حركة الأمعاء.

البابونج: يهدئ القولون ويخفف من تقلصات الأمعاء.

6. تنظيم أوقات الوجبات

يجب توزيع الطعام بين الإفطار والسحور، والحرص على تناول وجبات صغيرة ومتوازنة بدلًا من وجبة واحدة كبيرة.

7. الابتعاد عن المأكولات المسببة للإمساك

المقليات والأطعمة الدهنية.

النشويات البيضاء مثل الأرز الأبيض والخبز الأبيض.

المشروبات الغازية التي تسبب انتفاخًا وتؤثر سلبًا على الهضم.

رابعًا: وجبة السحور المثالية للوقاية من الإمساك

وجبة السحور لها دور كبير في الوقاية من الإمساك، ويُفضل أن تحتوي على:

زبادي أو لبن رائب: يحتوي على البروبيوتيك المفيد لصحة الأمعاء.

شوفان أو خبز أسمر: مصدر ممتاز للألياف.

خضروات مثل الخيار والخس.

فواكه: خاصة الغنية بالألياف مثل الكيوي أو البرتقال.

ماء: شرب كوبين على الأقل مع السحور.

الإمساك وعلاجه

خامسًا: وصفات طبيعية لعلاج الإمساك



1. مشروب التين المجفف

انقعي 3-4 حبات من التين المجفف في كوب ماء من المساء حتى السحور.

تناولي التين مع الماء المنقوع على السحور.

2. عصير البرقوق (القراصيا)

انقعي بعض حبات القراصيا في ماء دافئ لساعات.

اهرسيها أو اشربي الماء المنقوع، فهو ملين طبيعي.

3. مشروب بذور الكتان

ملعقة صغيرة من بذور الكتان تُنقع في كوب ماء لمدة 4 ساعات.

تُشرب قبل النوم أو على السحور.

تحتوي بذور الكتان على ألياف وأحماض دهنية تسهل حركة الأمعاء.

سادسًا: متى يجب استشارة الطبيب؟



رغم أن الإمساك خلال رمضان يمكن علاجه طبيعيًا، إلا أن بعض الحالات تتطلب استشارة طبية إذا:

استمر الإمساك أكثر من أسبوع.

كان مصحوبًا بألم شديد أو نزيف.

أدى إلى فقدان الشهية أو خسارة الوزن.



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