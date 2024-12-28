أستاذ بجامعة هارفارد: لا حبس للطبيب في الخطأ الطبي حتى لو أدى لوفاة المريض

كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، عن الفرق بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي، مشيرًا إلى أن الخطأ الطبي لا يتوجب أن يعاقب الطبيب بالحبس، ويقع فيه جميع الأطباء وخاصة الصغار محدودي الخبرة، وقد يؤدي الإهمال الطبي إلى ضرر بالغ للمريض، كعاهة مستديمة، أو حتى الوفاة.

الإهمال الطبي جريمة والخطأ الطبي وارد



وأوضح أن الإهمال الطبي يستوجب العقوبة، ووصفه بالـ "الجريمة"، التي تستحق العقوبة (كالحبس، والغرامة، والسحب النهائي للترخيص)، مؤكدًا أن أهم أركان الإهمال الطبي هو التعمد، حتى لو كان ظاهره مخالفًا.

الإهمال الطبي الجسيم جريمة يعاقب عليها القانون، فيتو



وقال الدكتور أسامة حمدي: "الخطأ الطبي… والإهمال الطبي الجسيم!.. مهم جدًا أن نفك الاشتباك في التعريفات حتى نوضح الفارق الشاسع جدًا بين "الخطأ الطبي" و"الإهمال الطبي الجسيم"، فالأخير يطلق عليه القانون الجديد مصطلح "خطأ طبي"، وهو ليس كذلك، وليس خطأ من الأساس؛ لأن الفعل "المتعمد" ليس خطأ؛ ولكنه "جريمة" تستحق العقوبة، كالحبس، والغرامة، والسحب النهائي للترخيص، فالأول مثل سائق يصدم بسيارته شخصًا عن طريق الخطأ، والثاني مثل سائق يتعمد صدم هذا الشخص وقتله، وعلى العكس فإن الخطأ الطبي ليس إهمالًا بأي صورة من الصور ".

الخطأ الطبي لا يحبس الطبيب حتى مع وفاة المريض



وعن أمثلة الأخطاء الطبية قال الدكتور أسامة حمدي: "أمثلة الخطأ الطبي الشائعة: التشخيص الخاطئ misdiagnosis، وعدم تشخيص الحالة في وقتها delayed diagnosis، وإعطاء العلاج الخاطئ mismanagement, والخطأ في أثناء الجراحة surgical mistakes، والحكم الخاطئ على المرض ونتيجته ومستقبله misjudgment. وكل هذه الأمور "غير متعمدة"، ويقع فيها "جميع" الأطباء بلا استثناء، وخاصة الصغار محدودي الخبرة، وجميعها قد تؤدي إلى ضرر بالغ للمريض، كعاهة مستدامة، أو حتى الوفاة".

عقوبة الخطأ الطبي، فيتو



وعن عقاب الغرب للأطباء، قال أسامة حمدي: "والغرب كله بلا استثناء يعاقب الطبيب على الخطأ الطبي بالغرامة "فقط"، وتتناسب الغرامة مع جسامة الخطأ الذي يحدده القاضي بعد الاطلاع على تقرير طبي من اثنين أو ثلاثة من الاستشاريين في نفس مجال الخطأ."

أما عن حبس الطبيب في حالة الخطأ الطبي، فأوضح أسامة حمدي "في الخطأ الطبي لا يوجد حبس أو حبس احتياطي، ولكن من الممكن إيقاف الترخيص فترة. والغرامة تدفعها شركات التأمين الخاصة التي يُؤمِّن الطبيب فيها إجباريًّا على أخطار المهنة أو تؤمن له المستشفى التي يعمل بها، وما زاد في مبلغ الغرامة على الحد الأقصى للتأمين يدفعه المستشفى الذي يعمل فيه الطبيب، أو الطبيب نفسه. وتسمح الأمور عادة بالتراضي المادي settlement بين شركة التأمين والمريض أو أهله في حالة الوفاة في اكثر من 95% من الحالات.".

الإهمال الطبي الجسيم جريمة يعاقب عليها القانون



وأكد الدكتور أسامة حمدي أن "الإهمال الطبي الجسيم، وهو ما يجب أن يُسمى كذلك بوضوح، "فليس خطأً طبيًا"؛ لأن أهم أركانه هو "التعمد"، حتى لو كان ظاهره مخالفًا".

وتابع: "فالطبيب الذي يعالج شخصًا في غير تخصصه، أو يجري جراحة وهو ليس بجراح، أو يستخدم أدوات جراحية يعرف أنها ملوثة، أو لا يلتزم بقواعد التعقيم، أو يجري الجراحة في غرفة غير مجهزة لإسعاف المريض في حال الطوارئ، أو يتقاعس عمدًا عن إنقاذ المريض في حالته الحرجة، كأن يترك المريض وهو ينزف، أو يعوق إسعافه، "يعرف يقينًا" أن فِعله قد يؤدي إلى خطر جسيم على حياة المريض نتيجة إهماله "المتعمد".

صغار الأطباء يقعون في الخطأ الطبي، فيتو



وأوضح أن "الإهمال الطبي الجسيم "جريمة" متكاملة، وعادة ما تكون واضحة، ولكن يجب تأكيدها أيضًا بالرأى الطبي المتخصص، ويضاف الى الجرائم بطبيعة الحال جرائم النصب والإحتيال تحت مظلة الطب وهى واضحة ومعروفة."

وأردف: "الجريمة في عرف الدستور والقانون الذي يطبق على الجميع عقابها الحبس والغرامة، الذي قد يسبقه الحبس الاحتياطي اذا رأى القاضي ذلك، والسحب المؤقت، أو غالبًا السحب النهائي لترخيص مزاولة المهنة".

المنشأة مسئولة عن الإهمال الطبي



وعن تورط المنشأة الطبية في حالة إهمال الطبيب، قال حمدي: " المهم هنا أن المنشأة الطبية التي يعمل فيها الطبيب مسؤولة ضمنيًا عن هذا الإهمال لتقاعسها عن منعه، أو لعدم الرقابة. وأؤكد أنه لا يوجد طبيب شريف يوافق على ذلك الفعل، أو يدافع عن الجاني، وهو ما يجب أن يفهمه المُشرّع؛ لأن كل ما سبق منافٍ تمامًا لأخلاق المهنة، والقسم الذي يقسمه الأطباء بعدم الإضرار بالمريض.".

حبس الطبيب في حالة الإهمال الجسيم، فيتو



وأكد حمدي أنه "لو عَرّف القانون المقترح المصطلحات بدقة لارتاح المُشرّع، وارتاح الأطباء، وتيقن المرضى أن القانون يحميهم، وتأكد الأطباء أن ممارستهم للطب آمنة وتحفظ حقوقهم في حالة خطئهم الوارد، ولعادت الثقة المطلوبة بين المريض وطبيبه. نحن لا نريد يدًا مرتعشة في التدخل الطبي، ولا نريد طبًا دفاعيًّا يحرم المريض من حقه في العلاج، خاصة في الحالات الحرجة والمعقدة. أتمنى أن يؤخذ بذلك عند مناقشة القانون في البرلمان، وشكرًا!".



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