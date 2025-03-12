محافظة الإسماعيلية تنظم ندوة توعوية حول منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

شهد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، الندوة التوعوية التي نظمتها المحافظة حول منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار حرصها على نشر الوعي الصحي وتعريف المجتمع بالخدمات المقدمة ضمن المنظومة.

دعم محافظة الإسماعيلية للقضايا الصحية

وأكد السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية أن المحافظة تلعب دورًا محوريًّا في دعم القضايا الصحية والتوعوية؛ إيمانًا منها بأهمية التأمين الصحي في تحسين جودة الحياة وضمان الرعاية الطبية الشاملة لجميع المواطنين، لا سيما غير القادرين وذوي الهمم.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

وشدد على ضرورة تعريف المجتمع بأهمية منظومة التأمين الصحي الشامل.

أهمية منظومة التأمين الشامل

ومن جانبه، تحدث الدكتور أحمد بركات مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، عن أهمية دور منظومة التأمين الصحي الشامل في حياة المواطنين والخدمات المقدمة من خلال المنظومة، ودور كل هيئة في تقديم الخدمات الطبية وحرية المريض في اختيار مقدمي الخدمة والعمل على زيادة التوسع مع شبكة مقدمي الخدمات من القطاع الخاص تدريجيًّا في القرى والضواحي لاستدامة توفير الخدمات الطبية بأعلى معايير الكفاءة والجودة.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

فتح باب مناقشة الإسماعيلية

كما فتح “بركات” باب المناقشة للأسئلة والاستفسارات لدى العاملين بديوان عام محافظة الإسماعيلية، والرد عليها وتقديم المساعدة والعون لهم من أجل الوصول الي حل بعض المعوقات والتحديات التي تواجههم.



فضل شهر رمضان

وعلى هامش الندوة، ألقى فضيلة الشيخ أشرف السعيد مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية بالمنطقة المركزية الأزهرية، محاضرة عن فضل شهر رمضان المبارك، واستغلال الشهر المبارك في صلة الأرحام والتقرب بين الناس ونبذ التعصب والفرقة.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

كما قدم الدكتور إسماعيل محمد إسماعيل مدرس العلوم السياسية المساعد بجامعة قناة السويس، محاضرة عن أهمية المشاركة السياسية، ودور المرأة المصرية في الحياة السياسية.

نظمت الندوة إدارة تكافؤ الفرص بمحافظة الإسماعيلية بإشراف عبير شعبان مدير الإدارة، بالتعاون مع مادلين فكتور مدير إدارة العلاقات العامة بفرع هيئة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، وإيفون حبيب مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة قناة السويس.

شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين أبدوا اهتمامًا بالتعرف على تفاصيل المنظومة وكيفية الاستفادة منها، في ظل سعي الدولة المصرية إلى تطوير القطاع الصحي وتعزيز كفاءة خدماته، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.



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