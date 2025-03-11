حملة مكبرة لإزالة أوكار النباشين بمدينة المستقبل في الإسماعيلية (صور)

شنت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير ولجنة خدمات المستقبل وشرطة المسطحات والبيئة، حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق بمدينة المستقبل وإزالة النباشين.

إزالة أوكار النباشين

حيث تم إزالة أوكار النباشين من طريق ٣٦ حربي خلف مدينة المستقبل وطريق المستقبل الرئيسي ومن منطقة مساكن مبارك في الإسماعيلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

مواصلة أعمال الحملة للقضاء على النباشين

وأضافت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، أن الحملة تواصل أعمالها في مدينة الإسماعيلية لمنع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة مجددًا، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكارهم طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

تحرير محاضر مخالفات

وأوضحت أميمة أنه تم تحرير ٥ محاضر مخلفات طبقًا للقانون السالف ذكره، مشيرة إلى انخفاض ظاهرة النباشين عقب الحملات المتكررة لوحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، مؤكدة على استمرار الحملات لحين الانتهاء من هذه الظاهرة تمامًا.



جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

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