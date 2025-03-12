الأربعاء 12 مارس 2025
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محافظات

نجاح 7164 مواطنًا في محو الأمية بالإسماعيلية (صور)

امتحانات فصول محو
امتحانات فصول محو الأمية، فيتو

حققت المحافظة إنجازًا كبيرًا في مجال محو الأمية، حيث تم الانتهاء من امتحانات محو الأمية بالإسماعيلية دورة يناير 2025، بحضور 7705 مواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة. 

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إجمالي عدد الناجحين بمحو الأمية 

وأعلنت نورهان سيد عيد، مدير فرع تعليم الكبار بالإسماعيلية، عن نجاح 7164 مواطنًا في اجتياز اختبارات محو الأمية، وذلك من إجمالي مستهدف بلغ 4025 مواطنًا، محققين نسبة نجاح بلغت 178٪. 

جانب من امتحانات فصول محو الأمية،فيتو
جانب من امتحانات فصول محو الأمية،فيتو

انتظار الناجحين في الدورة المقبلة 

وأشارت إلى أن الفرع في انتظار الناجحين في دورة يناير 2025 وما قبلها لعمل طلب استخراج للشهادة، بمقر الفرع بديوان عام محافظة الإسماعيلية القديمة بشارع محمد علي.  

تنفيذ استراتيجية الدولة لمحو الأمية 

ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ الرؤية الجديدة لهيئة محو الأمية وتعليم الكبار ومن منطلق رؤية مصر 2030، وتأكيدًا أن محو الأمية ليس مجرد عملية تعليمية، بل هو أساس لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الوعي المجتمعي. 

جانب من امتحانات فصول محو الأمية،فيتو
جانب من امتحانات فصول محو الأمية،فيتو
جانب من امتحانات فصول محو الأمية،فيتو
جانب من امتحانات فصول محو الأمية،فيتو


كما يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية بخفض نسبة الأمية بالمحافظة لتصل إلى الصفر الافتراضي وهو 7 ٪، طبقًا لتقديرات اليونسكو، ومن منطلق رؤية الهيئة العامة لتعليم الكبار بإخراج مواطن متعلم واع متمكن من مهارات ريادة الأعمال والابتكار، قادر على التعايش مع البيئة الرقمية ولديه عقيدة التعلم مدى الحياة. 

جانب من امتحانات فصول محو الأمية،فيتو
جانب من امتحانات فصول محو الأمية،فيتو

 

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