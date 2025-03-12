الأربعاء 12 مارس 2025
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محافظات

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد انتظام سير العمل بوحدتي أبو جريش وأبو صوير البلد (صور)

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو

أجرت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، جولة تفقدية على وحدتي أبو جريش وأبو صوير البلد، يرافقها الدكتورة فادية بكري مدير إدارة أبو صوير الصحية؛ للوقوف على انتظام سير العمل. 

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وتابعت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، خلال جولتها، وجود الفريق الطبي، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تطبيق اللائحة 75 لسنة 2024، الخاصة بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارات المحلية. 

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

 

تفقد أقسام الاستقبال والعيادات  

بدأت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية جولتها بتفقد سير العمل بقسم الاستقبال وعيادة طب الأسرة بوحدة أبو جريش، ووجود الفريق الطبي وانتظام صرف وسائل تنظيم الأسرة، كما تابعت تردد السيدات والموضوعات التي تم تناولها بندوات التوعية بنادي المرأة. 

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو


تفقد جودة الخدمات 

كما تابعت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية جودة خدمات عيادة طب الأسنان وإتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى والإجراءات الطبية التي تتم للمرضى وسلامة كرسي الكشف، كما تابعت جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعمل الوحدة.

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

متابعة انتظام العمل بوحدة أبو صوير البلد 

بالإضافة إلى متابعة العمل  بوحدة أبو صوير البلد، وتفعيل خدمات المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة،وتلافى السلبيات التى تم رصدها بالمرور السابق بصيدلية الوحدة،كما راجعت عدد التذاكر وكشوف الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر مخزون كاف من الأدوية بالصيدلية، ووجهت باستكمال النواقص من الأدوية والتواصل مع المخازن الإقليمية بالمحافظة.  

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

وخلال الجولة التقت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية ببعض المترددين للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

وأكدت استمرار الرقابة والمتابعة على الوحدات الصحية ؛للوقوف على مدى انضباط الأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة.

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