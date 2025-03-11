رئيس منطقة الإسماعيلية يكرم الصحفيين تقديرًا لجهودهم في تغطية احتفالية تأسيس الأزهر (صور)

كرم فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، الزميلة آيات سمير مدير مكتب جريدة فيتو بالإسماعيلية، وذلك تقديرا لجهودها في تغطية أخبار الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، وتغطية احتفالية تأسيس الجامع الأزهر.

وكان قد قام اليوم فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، بتكريم عدد من الصحفيين والإعلاميين تقديرًا لجهودهم في تغطية احتفالية تأسيس الجامع الأزهر التي عقدت الأسبوع الماضي.

جانب من التكريم، فيتو

جانب من التكريم، فيتو

تكريم الصحفيين والإعلاميين

وشمل التكريم كل من صبري غانم، مدير مكتب جريدة اليوم السابع في محافظة الإسماعيلية، وهاني عبد الرحمن، مدير مكتب جريدة المصري اليوم بالإسماعيلية، وآيات سمير (ابنة الأزهر)، مدير مكتب جريدة فيتو بالإسماعيلية.

تكريم مصور الاحتفال وقائد فرقة الانشاد الديني

ثم قام فضيلته بتكريم كل من أحمد فرج، مصور الاحتفال، وكابتن عمرو بركات، قائد فرقة الإنشاد الديني بالمنطقة، تقديرًا لدوره في تدريب فريق الإنشاد لخروج عرضهم بشكل رائع مما حاز على إعجاب جميع الحضور.

جانب من التكريم، فيتو



وأثنى فضيلته على الجهود المبذولة من الإعلاميين والصحفيين في محافظة الإسماعيلية وتواصلهم الدائم مع مسؤول الإعلام بالمنطقة وتغطية ونشر أخبار المنطقة بشكل يومي.

جانب من التكريم، فيتو

جانب من التكريم، فيتو

وشكر فضيلته الصحفيين الحاضرين لدورهم الفعال في تغطية فعاليات الاحتفالية السنوية بذكرى مرور ١٠٨٥ عام على تأسيس الجامع الأزهر، ومن جانبهم قدم السادة الصحفيون شكرهم لفضيلته على هذا التكريم العزيز الذي يعتزون به لأنه من مؤسسة الأزهر العريقة، وتقدموا بشكرهم لفضيلته على هذا التكريم.

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