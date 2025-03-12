فوائد الزبادي في رمضان، يمنح الشعور بالشبع ويمنع العطش

فوائد الزبادي في رمضان، الزبادي من منتجات الألبان الشهيرة التي لها مذاق مميز وقيمة غذائية عالية وهو غذاء ضروري للكبار والصغار.

وفوائد الزبادي في رمضان، عديدة لذا عادة يتم تناوله عقب وجبة السحور فهو يساعد على راحة المعدة أثناء الصيام ويقلل الشعور بالعطش.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الزبادي من الأطعمة الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، حيث يوفر العديد من الفوائد الصحية التي تساعد الصائم على تحمل مشقة الصيام والحفاظ على صحته، فالزبادي ليس مجرد طعام لذيذ، بل هو مصدر غني بالعناصر الغذائية الضرورية للجسم.

فوائد الزبادي في رمضان

وأضاف السيد، أن من فوائد الزبادي في رمضان:

ترطيب الجسم وتعويض السوائل، حيث يعاني الصائم خلال ساعات النهار الطويلة من فقدان السوائل بسبب التعرق وعدم شرب الماء، ويساعد الزبادي، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الماء، في ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة، مما يقلل من خطر الإصابة بالجفاف، خاصة في الأيام الحارة.

تحسين عملية الهضم، ويحتوي الزبادي على البروبيوتيك (البكتيريا النافعة) التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد في تحسين الهضم، وبالتالي، فهو يقلل من مشاكل الإمساك والانتفاخ التي قد تحدث بعد تناول وجبة الإفطار الدسمة، كما يساهم في توازن البكتيريا المعوية، مما يخفف من اضطرابات المعدة.

فوائد الزبادي فى رمضان

مصدر غني بالبروتين والكالسيوم، ما يساعد في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة، كما يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان، ولذا، فإن تناوله خلال وجبتي الإفطار أو السحور يساهم في تقوية الجسم وتعزيز صحته.

يمنح الشعور بالشبع، ويعتبر الزبادي مهم في وجبة السحور لأنه يمنح إحساسًا بالشبع لفترة طويلة، مما يساعد في تقليل الشعور بالجوع خلال النهار، والبروتينات والدهون الصحية الموجودة في الزبادي تعمل على إبطاء عملية الهضم، مما يجعله وجبة مشبعة ومغذية.

تعزيز المناعة، إذ يحتوي الزبادي على العديد من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين "ب12" وفيتامين "د"، اللذان يساعدان في تقوية جهاز المناعة، كما أن البروبيوتيك الموجود فيه يحسن صحة الأمعاء، وهو أمر ضروري لدعم المناعة ومكافحة الالتهابات.

تهدئة المعدة بعد الإفطار، وغالبًا ما يشعر الصائم بحرقة المعدة أو الحموضة بعد تناول وجبة الإفطار، خاصة إذا كانت دسمة أو غنية بالتوابل، حيث يساعد الزبادي في تهدئة المعدة وتقليل الحموضة، حيث يعمل كطبقة واقية على جدار المعدة، مما يقلل من تأثير الأطعمة الحامضية والمقلية.

طرق تناول الزبادي فى رمضان

وتابع، أن هناك طرقًا متعددة لتناول الزبادي خلال رمضان، مثل:

تناوله كوجبة سحور بجانب التمر أو العسل لمزيد من الطاقة.

إضافته إلى العصائر أو الفواكه للحصول على مشروب مغذي.

استخدامه في إعداد الشوربات أو الصلصات الصحية.

تناوله مع الشوفان والمكسرات لوجبة خفيفة ومشبعة.

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