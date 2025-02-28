فوائد الزبادي في سحور رمضان لمنع العطش وتعزيز الطاقة

يعد الزبادي إضافة مثالية لوجبة سحور رمضان، فهو يجمع بين الترطيب والشبع والطاقة، ويقلل من الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام الطويلة.

في رمضان، يمثل الحفاظ على رطوبة الجسم وتزويده بالطاقة تحديًا كبيرًا، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة، وهنا يأتي دور الزبادي كوجبة مثالية في السحور، إذ يمنح الجسم فوائد عديدة تجعله الخيار الأمثل، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

الزبادي كنز من الماء والبروتين والبوتاسيوم

يشكل الماء نسبة عالية من الزبادي، مما يجعله مرطبًا فعالًا للجسم، ويعوض السوائل المفقودة خلال الصيام، ويمنح البروتين الموجود في الزبادي شعورًا بالشبع يدوم طويلًا، مما يقلل من الرغبة في تناول الأطعمة المالحة أو السكرية التي تزيد العطش. كما يحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم، ويمنع الشعور بالتعب والإرهاق.

وينظم البوتاسيوم توازن السوائل في الجسم، ويقلل من الشعور بالعطش، كما يحتوي الزبادي على البروبيوتيك، والذي يعد صديق الجهاز الهضمي والمناعة، وهي بكتيريا نافعة تحسن صحة الجهاز الهضمي، وتقلل من مشاكل الهضم التي قد تسبب الجفاف والعطش.

ويعزز البروبيوتيك جهاز المناعة، ويحمي الجسم من الأمراض التي قد تزيد من فقدان السوائل.

نصائح إضافية لتعزيز فوائد الزبادي في السحور

ويمكن تعزيز فوائد الزبادي في السحور من خلال خطوات بسيطة، مثل:

أضف الفواكه الطازجة أو المجففة إلى الزبادي لزيادة قيمته الغذائية وتحسين مذاقه.

تجنب إضافة السكر أو العسل إلى الزبادي، لأن السكر يزيد من الشعور بالعطش.

اشرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على رطوبة الجسم.

تناول الزبادي قليل الدسم أو الخالي منه.

يمكنك إضافة بعض المكسرات إلى الزبادي لزيادة قيمته الغذائية.

فوائد أخرى للزبادي في رمضان

يساعد على تحسين صحة العظام والأسنان، لاحتوائه على الكالسيوم.

يساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر، لاحتوائه على فيتامينات ب.

يساعد على تقليل رائحة الفم الكريهة.

بتناول الزبادي في السحور، يمكن الاستمتاع بصيام مريح ومليء بالطاقة، وتقليل الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام الطويلة.

طريقة عمل الزبادي في رمضان

يخفق كوب الزبادي جيدا، حتى يصبح قوامي كريمي، ويكون خاليا من أي تكتلات أو حبيبات.

يضاف الزبادي المخفوق إلى لتر اللبن الحليب بالتدريج، مع الخفق جيدا، بالمضرب اليدوي أو الكهربي، حتى نضع كوب الزبادي بأكمله في لتر اللبن الحليب.

نصب اللبن الحليب في اكواب، ونغطيها، ثم نضعها في صينية ممتلئة لمنتصفها بالماء الدافئ.

يفضل أن نلف الصينية واللبن الزبادي بفوطة، ثم نضعه في الفرن الذي تم تسخينه مسبقا، ثم يتم غلق شعلة الفرن، أو في مكان دافيء.

نفتح على الزبادي بعد مرور ما لا يقل عن 6 ساعات، ولا يزيد على 8 ساعات.

نضع الزبادي في الثلاجة فور خروجه من المكان الدافيء.

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