فوائد الزبادي في سحور رمضان لمنع العطش وتعزيز الطاقة
يعد الزبادي إضافة مثالية لوجبة سحور رمضان، فهو يجمع بين الترطيب والشبع والطاقة، ويقلل من الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام الطويلة.
في رمضان، يمثل الحفاظ على رطوبة الجسم وتزويده بالطاقة تحديًا كبيرًا، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة، وهنا يأتي دور الزبادي كوجبة مثالية في السحور، إذ يمنح الجسم فوائد عديدة تجعله الخيار الأمثل، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.
الزبادي كنز من الماء والبروتين والبوتاسيوم
يشكل الماء نسبة عالية من الزبادي، مما يجعله مرطبًا فعالًا للجسم، ويعوض السوائل المفقودة خلال الصيام، ويمنح البروتين الموجود في الزبادي شعورًا بالشبع يدوم طويلًا، مما يقلل من الرغبة في تناول الأطعمة المالحة أو السكرية التي تزيد العطش. كما يحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم، ويمنع الشعور بالتعب والإرهاق.
وينظم البوتاسيوم توازن السوائل في الجسم، ويقلل من الشعور بالعطش، كما يحتوي الزبادي على البروبيوتيك، والذي يعد صديق الجهاز الهضمي والمناعة، وهي بكتيريا نافعة تحسن صحة الجهاز الهضمي، وتقلل من مشاكل الهضم التي قد تسبب الجفاف والعطش.
ويعزز البروبيوتيك جهاز المناعة، ويحمي الجسم من الأمراض التي قد تزيد من فقدان السوائل.
نصائح إضافية لتعزيز فوائد الزبادي في السحور
ويمكن تعزيز فوائد الزبادي في السحور من خلال خطوات بسيطة، مثل:
أضف الفواكه الطازجة أو المجففة إلى الزبادي لزيادة قيمته الغذائية وتحسين مذاقه.
تجنب إضافة السكر أو العسل إلى الزبادي، لأن السكر يزيد من الشعور بالعطش.
اشرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على رطوبة الجسم.
تناول الزبادي قليل الدسم أو الخالي منه.
يمكنك إضافة بعض المكسرات إلى الزبادي لزيادة قيمته الغذائية.
فوائد أخرى للزبادي في رمضان
يساعد على تحسين صحة العظام والأسنان، لاحتوائه على الكالسيوم.
يساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر، لاحتوائه على فيتامينات ب.
يساعد على تقليل رائحة الفم الكريهة.
بتناول الزبادي في السحور، يمكن الاستمتاع بصيام مريح ومليء بالطاقة، وتقليل الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام الطويلة.
طريقة عمل الزبادي في رمضان
يخفق كوب الزبادي جيدا، حتى يصبح قوامي كريمي، ويكون خاليا من أي تكتلات أو حبيبات.
يضاف الزبادي المخفوق إلى لتر اللبن الحليب بالتدريج، مع الخفق جيدا، بالمضرب اليدوي أو الكهربي، حتى نضع كوب الزبادي بأكمله في لتر اللبن الحليب.
نصب اللبن الحليب في اكواب، ونغطيها، ثم نضعها في صينية ممتلئة لمنتصفها بالماء الدافئ.
يفضل أن نلف الصينية واللبن الزبادي بفوطة، ثم نضعه في الفرن الذي تم تسخينه مسبقا، ثم يتم غلق شعلة الفرن، أو في مكان دافيء.
نفتح على الزبادي بعد مرور ما لا يقل عن 6 ساعات، ولا يزيد على 8 ساعات.
نضع الزبادي في الثلاجة فور خروجه من المكان الدافيء.
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