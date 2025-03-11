الأربعاء 12 مارس 2025
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أخبار مصر اليوم، السيسي يؤكد أهمية إقامة دولة فلسطينية ورفض التهجير، تعليمات جديدة لتسهيل تسجيل الأحكام العقارية، جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي. فيتو

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

 

وزارة البيئة ترد على مخاوف بشأن انتهاكات وقانونية في محمية وادي الجمال
 

أكدت وزارة البيئة المصرية التزامها بحماية المحميات الطبيعية ومواردها البيئية، وأوضحت أن الأراضي داخل هذه المحميات هي ملك للدولة وتخضع لضوابط قانونية صارمة للحفاظ على حالتها الطبيعية.
 

وتحدثت الوزارة عن تطوير البنية التحتية في خليج هانكراب، وهي وجهة سياحية بيئية شهيرة، موضحة أن التحديثات، مثل بناء المظلات والممرات، تتم وفقًا للمعايير البيئية لضمان سلامة الزوار مع حماية البيئة الطبيعية. 

وأكدت الوزارة أن هذه التطورات جزء من خطة وافقت عليها الهيئة العامة للشئون البيئية للتوفيق بين حماية الموارد الطبيعية والفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمحميات الطبيعية.
 

وأكدت وزارة البيئة أنه لن يتم السماح بأي بناء أو أنشطة من شأنها أن تضر بالمحمية، وأن جميع الأعمال تخضع لمتطلبات بيئية صارمة. 

كما أعربت الوزارة عن امتنانها للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني وجميع الأطراف المعنية لاهتمامهم بالشؤون البيئية والتزامهم بحماية المحميات الطبيعية، ودعتهم إلى مواصلة التعاون للحفاظ على التراث الطبيعي الفريد لمصر.
 

الرئيس السيسي يؤكد على أهمية إقامة دولة فلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين
 

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خطابًا في الندوة التعليمية الـ 41 التي نظمتها القوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد والمحارب.
 

وأشاد الرئيس بتضحيات الشهداء من أجل الوطن، وأكد على أهمية إقامة دولة فلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين. 

كما أشاد السيسي بالجهود المبذولة لبناء قدرات الدولة العسكرية والسياسية والاقتصادية، مؤكدا أن العمل سيستمر لتحقيق التقدم والاستقرار لمصر.
 

 مشاجرة بين مسافرة وموظف في مطار القاهرة الدولي
 

تسبب شجار كلامي بين مسافرة وموظف في مطار القاهرة الدولي في نشوب مشاجرة جسدية، حيث هاجمت المسافرة الموظف، مما أدى إلى نشوب مشاجرة جسدية بين الاثنين. 

وتدخل مسؤولو المطار، وتم اقتياد الطرفين إلى مركز شرطة المطار، حيث تم إعداد تقرير رسمي، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لمزيد من التحقيق والإجراءات القانونية. 

وأكدت إدارة المطار التزامها بتوفير بيئة آمنة ومأمونة لجميع المسافرين والموظفين، وضمان الامتثال لأعلى معايير الانضباط والسلامة داخل المطار.
 

 جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 تحت النظام القديم في مصر
 

وافق وزير التربية والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، على جداول امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم والنظام الجديد، بما في ذلك مدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) ومدارس المكفوفين.

 تبدأ الامتحانات يوم الأحد 15 يونيو 2025 وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025. 

وأكدت الوزارة تخصيص وقت كاف لكل شعبة، مما يتيح للطلاب مراجعة المواد قبل كل امتحان. 


 تعليمات جديدة من مكتب الشهر العقاري لتسهيل تسجيل الأحكام العقارية
 

أصدر مكتب الشهر العقاري في مصر تعليمات جديدة لتسهيل تسجيل الأحكام العقارية. 

ويعتمد القرار على المادة 3 من قانون الإجراءات، التي تنص على ضرورة وجود مصلحة شخصية ومباشرة لقبول أي دعوى.
 

جدير بالذكر أن الهدف الأساسي من اللجوء إلى المحاكم في القضايا العقارية هو نقل الملكية، والتي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التسجيل في الشهر العقاري.

و تتضمن التعليمات الجديدة قبول تسجيل الأحكام العقارية التي تثبت أو تنقل حقوقًا عينية، مع كفاية توقيع مستفيد واحد بدلًا من الحاجة إلى توقيع جميع الأطراف. 

وإذا تطابقت بيانات المسح في الحكم مع الدعوى، فلا حاجة إلى إجراءات إضافية، وإذا كانت بيانات المسح في الحكم تختلف عن طلب التسجيل الأصلي، يجب على جميع المستفيدين التوقيع على سجل التصديق. 

ويجب على مكاتب الشهر العقاري الالتزام بتعليمات المادة 166، مع مراقبة الإدارات العامة للمفتشية الفنية لضمان التنفيذ الدقيق للتعليمات. يعتبر هذا القرار جزءًا من جهود وزارة العدل لتحديث نظام الشهر العقاري وتبسيط الإجراءات للمواطنين وتسريع عمليات تسجيل ملكية العقارات وتقليل النزاعات القانونية.
 

 تشكيل فريق دفاع قانوني لفتاة من الشرقية تعرضت للاعتداء في مدينة العاشر من رمضان
 

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي تعليمات بتشكيل فريق دفاع قانوني لفتاة من الشرقية تعرضت للاعتداء في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

و يتكون الفريق القانوني من محامين من محكمة النقض والمجلس القومي للأمومة والطفولة، لضمان حصول الفتاة على جميع حقوقها القانونية وتمثيلها في المحكمة.

 كما وجهت الوزيرة بتوفير وحدة سكنية لعائلة الفتاة بالتنسيق مع محافظة الشرقية، ودفع مبلغ عشرة آلاف جنيه من مؤسسة التضامن مرة واحدة، ودعم شهري بقيمة ألفي جنيه لمدة ستة أشهر.

 كما تم التنسيق مع منظمات غير حكومية لتجهيز الوحدة السكنية وتخصيص كشك للأم بالقرب من الوحدة السكنية كمصدر دخل دائم، بالإضافة إلى تسجيلها في برنامج "تكافل وكرامة" للدعم النقدي.


اللمسات الأخيرة لافتتاح وحدة "روض السودان" الصحية في الجيزة
 

تم إجراء اللمسات الأخيرة لافتتاح وحدة "روض السودان" الصحية في الجيزة، حيث تفقد المحافظ عادل النجار الوحدة للتأكد من جاهزيتها لتقديم خدمات طبية شاملة للمقيمين. 

وأكد على أهمية الالتزام بالمعايير الصحية والحفاظ على مخزون استراتيجي من الأدوية وتوفير كوادر طبية مؤهلة. كانت تجربة التشغيل التجريبي للوحدة ناجحة، ويتم الانتهاء من جميع الترتيبات الطبية والإدارية. 

وستقدم الوحدة مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية، بما في ذلك الفحوصات والعلاج الطبي المجاني، والعيادات المتخصصة، والتطعيمات للأطفال، وخدمات رعاية الأمومة والطفولة. 

وتعتبر منطقة روض السودان مشروعًا سكنيًا يهدف إلى توفير حياة كريمة للعائلات من خلال توفير مساكن حديثة وخدمات متكاملة.
 

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