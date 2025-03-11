محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لوحدة صحة "روضة السودان" استعدادًا لافتتاحها

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الاستعدادات النهائية لتشغيل وحدة صحة روضة السودان، التي تم تجهيزها لتقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة.

محافظ الجيزة يتابع استعدادات تشغيل وحدة صحة "روضة السودان"

وأجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية داخل وحدة صحة روضة السودان، حيث اطمأن على سير العمل، ومدى جاهزية الوحدة لاستقبال المرضى.

ووجه المحافظ بضرورة التأكد من جاهزية جميع الأقسام الطبية والتشغيل التجريبي للوحدة، لضمان تقديم خدمات علاجية متميزة للمواطنين فور افتتاحها.

كما شدد المحافظ على الالتزام بالمعايير الصحية والاشتراطات الفنية في تجهيز الوحدة، وتوفير مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان استمرارية تقديم الخدمة، وتوفير كوادر طبية مؤهلة من أطباء وممرضين وفنيين لضمان جودة الرعاية الصحية، وإجراء متابعة دورية لمستوى الأداء داخل الوحدة لضمان استمرارية تقديم الخدمة بجودة عالية.



نجاح التشغيل التجريبي لوحدة صحة روضة السودان

من جانبها، أكدت الدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة، أن التشغيل التجريبي للوحدة الصحية قد أثبت نجاحه، وأنه يتم حاليًا استكمال كافة التجهيزات الطبية والإدارية، وأنه جارٍ العمل على تسكين الفرق الطبية والإدارية لضمان تشغيل الوحدة بكامل طاقتها فور الافتتاح الرسمي.

ولفتت إلى أنه تم توفير أحدث المعدات الطبية لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوحدة ستعمل على تقديم خدمات طبية متنوعة تشمل الكشف الطبي والعلاج المجاني للمواطنين، وعيادات تخصصية في مختلف المجالات الطبية، وخدمات التطعيمات للأطفال، ووحدات لرعاية الأمومة والطفولة، وخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.



روضة السودان.. نموذج للمدن البديلة للعشوائيات

وتمثل منطقة روضة السودان واحدة من المشروعات السكنية البديلة للعشوائيات، حيث تم إنشاؤها بهدف توفير حياة كريمة للأسر المستفيدة، من خلال توفير بيئة متكاملة تشمل مساكن حديثة، وخدمات تعليمية، وصحية، واجتماعية.

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