الأربعاء 12 مارس 2025
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أخبار مصر

وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بتشكيل فريق دفاع قانوني عن طفلة الشرقية

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي
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وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل فريق دفاع قانوني عن طفلة الشرقية التي تعرضت للاعتداء بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ويضم الفريق القانوني كلا من الأستاذة نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض، محمد الصواف المحامى، وفريق من المحامين بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، وذلك للحصول على كافة الحقوق القانونية للطفلة جراء ما تعرضت له، وتمثيلها قضائيا فى تلك الواقعة وما قد يترتب عليها من آثار.

يشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد وجهت بتوفير وحدة سكنية لأسرة الطفلة بالتنسيق مع محافظة الشرقية، وصرف مبلغ عشرة آلاف جنيه دفعة واحدة من مؤسسة التكافل بالمديرية، فضلا عن دعم الأسرة بمبلغ ألفي  جنيه شهريا لمدة ستة أشهر.

كما تم التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتأثيث الوحدة السكنية وفرشها، وكذلك تخصيص كشك للأم في موقع بجوار الوحدة السكنية  في العاشر من رمضان ليكون مصدر دخل دائم والسير في إجراءات إلحاقها ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

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