البيئة توضح حقيقة التعديات في محمية وادي الجمال: لا انتهاكات لأنظمة الحماية البيئية

أكدت وزارة البيئة التزامها الكامل بحماية المحميات الطبيعية والحفاظ على مواردها البيئية، وذلك ردًا على ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تعديات وإقامة أنشطة غير قانونية في منطقة خليج حنكوراب بمحمية وادي الجمال بمحافظة البحر الأحمر.

أراضي المحميات الطبيعية تخضع لضوابط قانونية صارمة

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن أراضي المحميات الطبيعية تعد من أملاك الدولة العامة، ويتم التعامل معها وفق ضوابط وإجراءات قانونية مشددة تضمن الحفاظ على طبيعتها البيئية، كما أكدت أن جميع الأنشطة المسموح بممارستها داخل المحميات الطبيعية تخضع لقوانين منظمة تضمن عدم الإضرار بالموارد الطبيعية أو التأثير على التنوع البيولوجي والموائل البيئية بها.

تطوير البنية التحتية في خليج حنكوراب وفق ضوابط بيئية

وأشارت وزارة البيئة إلى أن منطقة خليج حنكوراب تُعد من أهم المقاصد السياحية البيئية في مصر، الأمر الذي يتطلب تنفيذ أعمال تطوير دورية للبنية التحتية بما يحقق أقصى معدلات السلامة للزوار مع الحفاظ على البيئة الطبيعية.

وتشمل أعمال التطوير إنشاء مظلات ومماشي بحرية لحماية الزوار من أشعة الشمس، توفير أماكن مُخصصة لإعداد الطعام وفق المعايير البيئية، تركيب علامات إرشادية للحفاظ على النظام البيئي، وإنشاء دورات مياه صديقة للبيئة.



التطوير لا يعني الإضرار بالمحمية

وأكدت الوزارة أن هذه الأعمال تتم وفق خطة إدارة محمية وادي الجمال، والتي اعتمدها مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، لضمان تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتعظيم الفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمحميات الطبيعية.

وأكدت وزارة البيئة أنها لن تسمح بإقامة أي منشآت أو أنشطة قد تضر بالمحمية، مشددةً على أن جميع الأعمال تتم وفق اشتراطات بيئية صارمة تضمن عدم التأثير سلبًا على النظام البيئي، كما أوضحت أن الوزارة تتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي مخالفات بيئية تحدث داخل نطاق المحميات الطبيعية.

الدولة تدعم السياحة البيئية وتحافظ على المحميات الطبيعية

وأكدت الوزارة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بـ المحميات الطبيعية وتحرص على إتاحتها للمواطنين والسائحين للاستمتاع بها دون الإضرار بها، وذلك في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز السياحة البيئية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.

رسالة شكر من وزارة البيئة للمجتمع المدني

وأعربت وزارة البيئة عن شكرها لجميع المواطنين، ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة الجهات المعنية على اهتمامهم بالشأن البيئي وحرصهم على حماية المحميات الطبيعية، كما دعت الجميع إلى التعاون المستمر للحفاظ على التراث الطبيعي الفريد الذي تتمتع به مصر.

وتؤكد وزارة البيئة أنه لا توجد أي انتهاكات بيئية في محمية وادي الجمال، وأن جميع الأنشطة داخل المحميات تخضع لضوابط صارمة لحماية التنوع البيولوجي، كما شددت الوزارة على استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تهدد البيئة الطبيعية.

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