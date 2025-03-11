القابضة للمطارات توضح التفاصيل الكاملة لاعتداء مسافرة بالضرب على موظف بمطار القاهرة

أصدرت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بيانا بشأن واقعة وقوع مشادة كلامية بين مسافره وموظف في مطار القاهرة الدولي.

اعتداء مسافر علي موظف بمطار القاهرة

وأوضحت الشركة أنه أثناء إنهاء إحدى المسافرات إجراءات سفرها بكاونترات التسجيل للرحلات بمطار القاهرة الدولي، وذلك على متن إحدى الرحلات التابعة لشركة طيران أجنبية، وقعت مشادة كلامية بينها وبين ضابط حركة تابع لشركة الطيران.



وأوضحت الشركة أن المشادة تطورت وقامت المسافرة بالاعتداء على الموظف بالضرب والإهانة، الأمر الذي أدى إلى حدوث تشابك بين الطرفين.

اتخاذ الإجراءات القانونية حياة الراكبة

وعلى الفور، قامت سلطات المطار باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحويل الطرفين إلى مكتب مفتش مباحث المطار، وحررت شرطة السياحة محضرًا رسميًا بالواقعة، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تؤكد إدارة المطار تعاونها الكامل مع الجهات الأمنية المختصة في متابعة تفاصيل الواقعة والتعامل معها وفق الأطر القانونية. كما إنها تشدد على التزامها بتوفير بيئة آمنة ومنظمة لجميع المسافرين والعاملين، مع اتخاذ كافة التدابير التي تضمن أعلى معايير الانضباط والسلامة داخل المطار.

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