جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام القديم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وحرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

جدول امتحانات الثانوية العامة وفقا للنظام القديم

وفيما يلي ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة وفقا للنظام القديم

- الأحد 15 يونيو 2025: امتحان مادة التربية الدينية والوطنية

- الثلاثاء 17 يونيو 2025: امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء

- الأحد 22 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة العربية

- الثلاثاء 24 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

- الخميس 26 يونيو 2025: امتحان الفيزياء والتاريخ

- الأحد 29 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

- الثلاثاء 1 يوليو 2025: امتحان مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل

- الخميس 3 يوليو 2025: امتحان الكيمياء والجغرافيا

- الأحد 6 يوليو 2025: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع

- الثلاثاء 8 يوليو 2025: امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا

- الخميس 10 يوليو 2025: امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، قرار بتكليف خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، رئيسا لامتحانات الثانوية العامة 2025، والدكتور رمضان محمد رمضان نائبا له.

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