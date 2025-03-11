انتظام الحركة المرورية بالطريق الصحراوي بعد انقلاب سيارة ووقوع مصابين

تمكنت قوات الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن الجيزة من تسيير الحركة المرورية بالطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة حدائق اكتوبر، بعدما تسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص بإصابة 7 أشخاص وزحام مرورية، وقام رجال المرور بسحب السيارة ونقل المصابين للمستشفى، وانتظام حركة المركبات بالطريق.

تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس مباحث حدائق أكتوبر، المقدم محمد نجيب، يفيد فيه بانقلاب سيارة ميكروباص قيادة سائق (39 عامًا)، وأسفر ذلك عن إصابته بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى انقلاب الميكروباص وإصابة 6 أشخاص كانوا يستقلون السيارة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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