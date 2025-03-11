الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين بطريق المحاجر بالبدرشين

حصلت فيتو على الصور الأولى لـ حادث تصادم سيارة ربع نقل بميني باص يقل عمالًا وموظفي شركة صناعات غذائية شهيرة بطريق المريوطية بدائرة مركز البدرشين، والذي تسبب في مصرع شخصين، وإصابة 23 آخرين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا قبل مدخل طريق المحاجر اتجاه قرية برنشت بطريق المريوطية بدائرة مركز البدرشين.

وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، إذ تبين بالفحص تصادم سيارة ربع نقل مع ميني باص يقل عمالًا وموظفي شركة صناعات غذائية شهيرة اتجاه قرية برنشت.

تم نقلهم إلى مستشفى البدرشين للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق لتسيير حركة المركبات بالطريق الذي تسبب الحادث في شلل مروري به.

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