الثلاثاء 11 مارس 2025
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حوادث

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بكفر الشيخ

حادث تصادم
حادث تصادم

 لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين فى حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ميكروباص بمحافظة كفر الشيخ.

 

حادث تصادم بكفر الشيخ

 تلقى مأمور مركز شرطة قلين بمديرية أمن كفر الشيخ، بلاغا يفيد بوقوع حادث على طريق "قلين- الشين"، بالقرب من قاعة الملكة بمنطقة قلين البلد التابعة لدائرة المركز، ووجود مصابين جراء الحادث.

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وبالانتقال والفحص تبين حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة ميكروباص، ومصرع "محمد.ع"، واصابة "محمد حجاج، وصلاح شريف، ونقلت الجثة الى المشرحة والمصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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حادث تصادم موتوسيكل حادث مروري حادث تصادم مديرية أمن كفر الشيخ

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