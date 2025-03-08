السبت 08 مارس 2025
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ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق طنطا - الإسكندرية الزراعي لـ 7 وفيات

ارتفاع عدد ضحايا
ارتفاع عدد ضحايا حادث طنطا

ارتفع عدد المتوفين بحادث طريق طنطا - الإسكندرية الزراعي لـ 7 ، وكان قد نتج عن الواقعة مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين نقل وملاكي، وجرى نقل الجثامين للمشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتوفير الرعاية الصحية.

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ننشر أسماء المتوفين والمصابين بحادث طريق طنطا - الإسكندرية الزراعي


أسماء المتوفين هم:  محمد بدر يوسف المنسى مقيم بقرية دنوشر مركز المحلة ويبلغ 45 سنة، محمد مسعد إبراهيم مرعي مقيم قرية نشيل مركز قطور يبلغ 60 سنة، محمود إبراهيم حمودة مقيم بفاقوس محافظة الشرقية يبلغ 35 سنة، محمد إبراهيم محمد العفيفي مقيم بقرية دنوشر يبلغ 41 سنة، وسيدة مجهولة الهوية تبلغ 45 سنة، وسمارة مصطفى الحاج أحمد يبلغ 65 سنة، اشتباه نزيف بالمخ ومجهول الهوية يبلغ 15 سنة.

 

اما المصابون فهم: رنا محمد مرسي تبلغ 23 سنة، اشتباه كسر بقاع الجمجمة والساقين.

 
وكانت الأجهزة الأمنية بـ الغربية تلقت إخطارا بورود بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم على طريق طنطا - الإسكندرية الزراعي في نطاق قرية دفرة وأنباء عن مصابين ووفيات. 
 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بـ محافظةالغربية وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتبين مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتي نقل وملاكي.
 

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