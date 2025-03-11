الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على سائق سيارة ملاكي دهس شابا في الشروق

مصرع شاب دهسته سيارة
مصرع شاب دهسته سيارة ملاكي في الشروق،فيتو

ألقت  الأجهزة الأمنية القبض على سائق سيارة ملاكي تسبب في وفاة شاب إثر اصطدامه به أثناء سير المجني عليه علي الطريق الرئيسي بدائرة قسم شرطة الشروق وتم التحفظ علي السيارة المتسببة في الحادث.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من غرفة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم وإصابة شاب في دائرة قسم شرطة الشروق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين إصابة شاب يبلغ من العمر  22 عاما، مقيم في منطقة الخصوص بالقليوبية، بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة، إثر اصطدامه بسيارة ملاكي أثناء سيره بالطريق الرئيسي مستقلا  دراجة نارية، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي فور وصوله، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل رجال المباحث جمع التحريات والمعلومات للوقوف علي ملابسات الواقعة.

ابن أمه وباع عفشي وشقتي، سيدة تروي أسباب رفع دعوى طلاق بأكتوبر

فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة عامل داخل ورشة رخام بدرب الملاحين ببولاق أبو العلا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية قسم شرطة الشروق غرفة النجدة

مواد متعلقة

ابن أمه وباع عفشي وشقتي، سيدة تروي أسباب رفع دعوى طلاق بأكتوبر

فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة عامل داخل ورشة رخام بدرب الملاحين ببولاق أبو العلا

مصرع شخصين وإصابة 23 من عمال شركة غذائية شهيرة في تصادم سيارتين بطريق المحاجر بالبدرشين

حريق يلتهم "كافيه" أحمد عيد عبد الملك بالدقي واللاعب يكشف حجم الخسائر

لحظة انتشال سيارة الممثلات بعد سقوطها فى ترعة المريوطية (فيديو)

بعد كارثة ترعة المريوطية، التحفظ على سائق سيارة الممثلات وخضوعه لتحليل المخدرات

مصرع ممثلة وإنقاذ 4 آخرين في حادث سقوط سيارة بترعة المريوطية أثناء عودتهم من التصوير (صور)

القبض على عامل قتل صديقه بسلاح أبيض أثناء تسحرهما بالوراق

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2025

أول تعليق من الأهلي بعد الانسحاب من القمة 130 واعتباره مهزوما 2-0

بعد واقعة الزمالك 96، هل يتدخل مدبولي لمعاقبة المسئول عن أزمة القمة 130؟

عمرو أديب بعد انسحاب الأهلي: اللوائح واضحة ونحن في مرحلة العقوبة وتطبيق القانون

أول تعليق من الزمالك بعد انسحاب الأهلي من مباراة القمة 130

حقيقة توقيع عقوبة على عمرو السولية بعد المشادة مع أحد أعضاء الأهلي

تراشق بالألفاظ بين السولية وأحد أعضاء الأهلي، التفاصيل الكاملة للمشادة (صور)

عمرو أديب عن أزمة القمة 130: الأهلي اتخذ قرارا عنتريا ويجب أن يدفع ثمنه

منوعات

المزيد

جثة طفلة في حاوية قمامة، قضية صلاة التراويح تثير الرعب بالمغرب

بسبب نصف دجاجة، لبنانى يطلق الرصاص على محل وجبات جاهزة قبل الإفطار

كلب روتويلر يمزق ثعبان كوبرا سام فى مواجهة شرسة (فيديو)

الجزائر تخطط لاستيراد مليون رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الثلاثاء 11/ 3/ 2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: اليوم في خلق السماء والأرض قد يكون مليارات السنين (فيديو)

المجددون، أبرز المحطات في حياة عامر الشعبي "فقيه الكوفة"

أول وآخر آية نزلت من القرآن الكريم، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية