فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة عامل داخل ورشة رخام بدرب الملاحين ببولاق أبو العلا

تواصل اجهزة البحث الحنائي تكثيف جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور علي جثة عامل توفي إثر إصابته بضرب بآلة حادة في الرأس، داخل ورشة رخام بمنطقة درب الملاحين بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا في ظروف غامضة، وذلك من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات لكشف هوية الجاني وصبطته.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل ورشة رخام في ظروف غامضة، وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لعامل بورشة رخام بدرب الملاحين وبه آثار إصابة بالرأس.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت التحريات، وتحرر المحضر اللازم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العثور على جثة داخل مزرعة فى منشأة القناطر

وعلى جانب آخر كان بلاغ قد ورد لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة داخل مزرعة فى منشأة القناطر.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وعثر على جثة خفير خاص، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.