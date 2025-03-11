الثلاثاء 11 مارس 2025
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حوادث

فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة عامل داخل ورشة رخام بدرب الملاحين ببولاق أبو العلا

قسم شرطة بولاق أبو
قسم شرطة بولاق أبو العلا

تواصل اجهزة البحث الحنائي تكثيف جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور علي جثة عامل توفي إثر إصابته بضرب بآلة حادة في الرأس،  داخل ورشة رخام بمنطقة درب الملاحين  بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا  في ظروف غامضة، وذلك من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات لكشف هوية الجاني وصبطته.

 

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل ورشة رخام في ظروف غامضة، وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لعامل بورشة رخام بدرب الملاحين وبه آثار إصابة بالرأس.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت التحريات، وتحرر المحضر اللازم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العثور على جثة داخل مزرعة فى منشأة القناطر

 

وعلى جانب آخر كان بلاغ قد ورد لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة داخل مزرعة فى منشأة القناطر.

 

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وعثر على جثة خفير خاص، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة.

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اجهزة البحث الحنائي قسم شرطة بولاق أبو شرطة النجدة ورشة رخام

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