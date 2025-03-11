كلب روتويلر يمزق ثعبان كوبرا سام فى مواجهة شرسة (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، يرصد مواجهة شرسة بين كلب من فصيلة "روتويلر" وثعبان كوبرا سام، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة بين المتابعين، فى ظل ثناء البعض على شجاعة الكلب، في حين لام آخرون مصور الفيديو الذي تجاهل إنقاذ الأفعى.

كلب يمزق ثعبان كوبرا سام

وظهر الكلب وهو ينبح بغضب على الكوبرا في حديقة منزل، بينما يحاول المالك السيطرة على الوضع. وعلى الرغم من محاولات المالك، يرفض الكلب التراجع ويقفز بسرعة نحو الثعبان، مهاجمًا إياه. وفي ثوان معدودة نجح في تمزيق الكوبرا، مستمرًا في سحبها بفمه في مشهد "مرعب".

شاهد الفيديو من هنا

وبينما اعتبر البعض تصرفه دليلًا على شجاعته، أبدى آخرون قلقهم الشديد من قتل الحيوانات الأخرى.

تباين الآراء حول شجاعة كلب فى مواجهة كوبرا

فيما ظهرت آراء متباينة حول ما إذا كانت الكوبرا تمثل تهديدًا كبيرًا للكلب، وقال أحد المستخدمين: "إذا بحثت عن الأمر، فإن الكوبرا ليست من أكثر الثعابين خطورة"، إلا أن هذا الرأي لم يطمئن العديد من المتابعين الذين رأوا أن الكوبرا تمثل خطرًا حقيقيًا على حياة الكلب، خاصةً أن سمها قد يكون قاتلًا.

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