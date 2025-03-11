الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

كلب روتويلر يمزق ثعبان كوبرا سام فى مواجهة شرسة (فيديو)

ثعبان كوبرا، فيتو
ثعبان كوبرا، فيتو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، يرصد مواجهة شرسة بين كلب من فصيلة "روتويلر" وثعبان كوبرا سام، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة بين المتابعين، فى ظل ثناء البعض على شجاعة الكلب، في حين لام آخرون مصور الفيديو الذي تجاهل إنقاذ الأفعى. 

 

كلب يمزق ثعبان كوبرا سام 

وظهر الكلب وهو ينبح بغضب على الكوبرا في حديقة منزل، بينما يحاول المالك السيطرة على الوضع. وعلى الرغم من محاولات المالك، يرفض الكلب التراجع ويقفز بسرعة نحو الثعبان، مهاجمًا إياه. وفي ثوان معدودة نجح في تمزيق الكوبرا، مستمرًا في سحبها بفمه في مشهد "مرعب".

شاهد الفيديو من هنا

وبينما اعتبر البعض تصرفه دليلًا على شجاعته، أبدى آخرون قلقهم الشديد من قتل الحيوانات الأخرى. 

تباين الآراء حول شجاعة كلب فى مواجهة كوبرا

فيما ظهرت آراء متباينة حول ما إذا كانت الكوبرا تمثل تهديدًا كبيرًا للكلب، وقال أحد المستخدمين: "إذا بحثت عن الأمر، فإن الكوبرا ليست من أكثر الثعابين خطورة"، إلا أن هذا الرأي لم يطمئن العديد من المتابعين الذين رأوا أن الكوبرا تمثل خطرًا حقيقيًا على حياة الكلب، خاصةً أن سمها قد يكون قاتلًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلب روتويلر كوبرا ثعبان كوبرا

مواد متعلقة

القبض على فرد الأمن المسؤول عن كلب الحراسة الذي عقر طالبة بجامعة القاهرة

طالبة تسأل: هل صحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب؟ رد حاسم من علي جمعة

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأهلي بعد الانسحاب من القمة 130 واعتباره مهزوما 3-0

بعد واقعة الزمالك 96، هل يتدخل مدبولي لمعاقبة المسئول عن أزمة القمة 130؟

رسميا، إلغاء مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك بعد انسحاب الأحمر (صور)

إبراهيم فايق: وزارة الرياضة سعت لحل أزمة القمة 130 باستقدام طاقم تحكيم سعودي

عمرو أديب عن أزمة القمة 130: الأهلي اتخذ قرارا عنتريا ويجب أن يدفع ثمنه

الأهلي يخوض مرانه على ملعب النادي بمدينة نصر بدلا من مواجهة الزمالك

بعد انسحابه من لقاء القمة، لقطات من مران الأهلي الجماعي على ملعب مدينة نصر

مفاجأة، حافلة الأهلي تصل إلى فرع مدينة نصر بدلا من استاد القاهرة

منوعات

المزيد

كلب روتويلر يمزق ثعبان كوبرا سام فى مواجهة شرسة (فيديو)

الجزائر تخطط لاستيراد مليون رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى

ميجان ماركل ترد على ادعاءات التنمر بحق طاقم عملها

لحظة هدم وإزالة الشموع الحجرية الضخمة من داخل المسجد الأموي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الثلاثاء 11/ 3/ 2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 11-3-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للمرضعة الإفطار حفاظا علي صحة الجنين، وما هي كفارتها؟

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، عمار بن ياسر، ضحية "الفئة الباغية"

أسئلة الصائمين، ما هي أوقات إجابة الدعاء؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية