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أخبار مصر

خطوات الحصول على رخصة حيازة الكلاب وأماكن تطعيمها في الجيزة

أماكن تراخيص الكلاب
أماكن تراخيص الكلاب في الجيزة، فيتو

ترصد فيتو لقرائها الأماكن التي يتم فيها الحصول علي رخصة تربية الكلاب وتحصينها وتطعيمها ضد الأمراض والأوبئة بمحافظة الجيزة،  والتي تقدم هذه الخدمة لراغب الخدمة فضلا عن توفير خدمات تسجيل وترخيص الكلاب من خلال 23 وحدة،  والتي نريدها في السطور التالية..

عناوين ترخيص الكلاب بالجيزة

- عيادة الحيوانات الأليفة بالمديرية
 شارع ترعة الزمر - نصر الدين - العمرانية.

- عيادة الحيوانات الأليفة بإمبابة
خلف قسم إمبابة - بجوار الإدارة الزراعية.

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- إدارة 6 أكتوبر
الحي الـ11 المجاورة 2 بجوار السجل التجاري عمارة 46 أ وب.

- وحدة أكتوبر الجديدة
الـ800 فدان بجوار الوحدة الصحية والقسم - قطاع أ.

- وحدة حدائق أكتوبر
بجوار مدرسة الكوثر.

- وحدة الشيخ زايد
الحي الـ13 - مجاورة 4 - عمارة 16 - بجوار مكتب العمل والتموين.

- إدارة أوسيم
الزيدية - طريق البراجيل أوسيم بجوار الإدارة الصحية.

_ وحدة برطس
برطس - أوسيم.

- وحدة بشتيل
لعبة - الجمعية الزراعية - أوسيم.

- حي وسط
3 مساكن شباب ب - كفر طهرمس - بولاق الدكرور.

- إدارة حي العمرانية
شارع المأمون من شارع المحطة - الجيزة.

- مركز رعاية وعلاج الحيوانات الأليفة بالكنيسة - العمرانية
الكنيسة - أول البلد أمام شارع المنجد.

- الوراق
خلف قسم إمبابة - بجوار الإدارة الزراعية.

- مركز رعاية وعلاج الحيوانات بميدان لبنان - الدقي والعجوزة.
شارع مصر والسودان - بجوار جراج هيئة النقل العام.

- وردان
بجوار الوحدة المحلية بوردان.

- أبو النمرس
شارع 6 أكتوبر - أبو النمرس أمام موقف الأتوبيس.

- وحدة المنوات البيطرية
بجوار الوحدة المحلية بالمنوات.

- وحدة شبرامنت البيطرية
بجوار الوحدة المحلية بشرامنت.

- البدرشين
البدرشين - طريق ميت رهينة السياحي بجوار مركز شباب البدرشين.

- العياط
شارع الجيش بجوار الوحدة المحلية.

- الصف
بجوار المحكمة وسنترال الصف الرئيسي.

- وحدة كرداسة
كرداسة - أمام الشارع السياحي بجوار مكتب التموين.

- وحدة ناهيا - كرداسة
ناهيا - بجوار المجزر.

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