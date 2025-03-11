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خارج الحدود

إعلام عبري: جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب خشية تجدد إطلاق صواريخ من ‎اليمن

الحوثيين، فيتو
الحوثيين، فيتو

 أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، برفع جيش الاحتلال حالة التأهب خشية تجدد إطلاق صواريخ ومسيرات من ‎اليمن.

 

زعيم الحوثيين يهدد باستئناف الهجمات على إسرائيل

هدد زعيم جماعة "الحوثيين" اليمنية، عبد الملك الحوثي، في وقت سابق، تل أبيب باستئناف هجمات الجماعة على إسرائيل، حال عاودت الأخيرة عملياتها العسكرية في قطاع غزة الفلسطيني.

وقال الحوثي، في كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان، نشر نصها تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: "نؤكد على ثبات موقفنا بنصرة الشعب الفلسطيني والفصائل مع المحاولات الإسرائيلية للتهرب من وقف إطلاق النار والمرحلة الثانية".

وأضاف: "نؤكد أن عودة الحرب على غزة ستصاحبها عودة كل كيان العدو، وفي المقدمة يافا المحتلة تحت النار، وسنتدخل بالإسناد بمختلف المسارات العسكرية".

وأعلن الحوثي "ثبات موقفه في مساندة "حزب الله" والشعب اللبناني، مع استمرار العدو بالاعتداءات وعدم التزامه بالانسحاب التام واحتلاله مواقع في الأراضي اللبنانية"، محذرًا إسرائيل من "الاستمرار في الاحتلال والاعتداء".

ودعا زعيم "الحوثيين"، إسرائيل إلى "تصحيح نظرتها الخاطئة"، معتبرًا أن "التشييع التاريخي لنصر الله والسيد صفي الدين، يؤكد ثبات الشعب اللبناني على خيار المقاومة واحتضانه للمجاهدين وتعافي المقاومة".

وفي 19 يناير الماضي، أعلنت جماعة "الحوثي"، أنها "ستظل تراقب التزام إسرائيل بالاتفاق الذي توصلت إليه مع حركة حماس الفلسطينية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدة وضع قواتها في حالة استعداد وجهوزية حال حدوث تطورات.

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