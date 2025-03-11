الأربعاء 12 مارس 2025
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رياضة

تراشق بالألفاظ بين السولية وأحد أعضاء الأهلي، التفاصيل الكاملة للمشادة (صور)

تراشق بالالفاظ بين
تراشق بالالفاظ بين السولية وأحد أعضاء الأهلي، فيتو

دخل أحد أعضاء النادي الأهلي بمدينة نصر في مشادة مع عمرو السولية لاعب الفريق الأول  بسبب عدم خوض الفريق مباراة الزمالك قبل أن يتدخل بعض الأشخاص الموجودة لإبعاد نجم الأهلي. 

 

تفاصيل مشادة  السولية وعضو الأهلي 

عضو الأهلي هاجم اللاعبين بسبب عدم خوض القمة، ليرد عليه عمرو السولية، وأبلغه أن اللاعبين كانوا على أتم استعداد لخوض المباراة ولكنه قرار الإدارة.

 

ثم قام العضو بسب اللاعب ليرد عليه السولية ببعض الألفاظ ويظهر ذلك من  ملامح الحزن والغضب الشديد على وجه اللاعب. 

أعلن الحكم محمد بسيوني إلغاء مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في إطار منافسات الدوري المصري بعد انسحاب الأهلي وعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة واعتباره مهزوما بنتيجة 2-صفر.

بيان الأهلي بشأن لقاء القمة

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا تعليقا على أحداث مباراة القمة، وذلك بعد إعلانه أمس عن عقد اجتماع طارئ اليوم للحفاظ على حقوق النادي. 

وجاء بيان الأهلي على النحو التالي:

 


حكام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

حكم ساحة: محمود بسيوني

مساعد أول: أحمد توفيق طلب

مساعد ثان: سامي هلهل

حكم رابع: حمادة القلاوي

حكم الـ VAR: أحمد الغندور

مساعد الـ VAR أول: هاني عبدالفتاح

مساعد الـVAR ثاني: محمد الشناوي

 

موقف الأهلى والزمالك فى الدوري الممتاز 

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 مواجهات ولم يهزم وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 9، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مرات وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 16.

وكتب فايق عبر حسابه بموقع فيس بوك: ‏وزارة الشباب والرياضة طلبت منها الأطراف التحرك متأخرا وكان ذلك عصر اليوم وقام الدكتور أشرف صبحي بمخاطبة نظيره السعودي ومشكورا سارع بإرسال طاقم تحكيم أجنبي من المملكة العربية السعودية سيصل للقاهرة (في طريقه الآن) الساعة ١١:٤٥ دقيقة ليلا بعد المباراة.. وحاولت الوزارة حل الموضوع وديا بين الأطراف لتأجيل اللقاء ٢٤ ساعة لكن دون جدوى حتى الآن خاصة مع تمسك الزمالك بموقفه وإعلانه رسميا وفي الغرف المغلقة رفض التأجيل لأي سبب.

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