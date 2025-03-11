القمة 130 تقترب من فقدان أحد القطبين.. الأهلي يلوح بعدم لعب المباراة في بيان رسمي.. وذاكرة الانسحابات تشتعل وتعود للواجهة

تتصدّر القمة 130 بين الأهلي والزمالك المشهد، علي الساحة الكروية المصرية بل العربية والعالمية ليس بسبب ما تحمله من إثارة كروية، بل بما يسبقها من مشاحنات وقرارات تهدد إقامتها من الأساس.

النادي الأهلي يشعل الأجواء قبل القمة 130 أمام الزمالك، بعد رفضه تعيين طاقم تحكيم مصري للمباراة، ملوّحًا بالانسحاب في بيان رسمي ما لم يتم تأجيل المباراة وتنفيذ طلبه بـ الاستعانة بحكام أجانب.

انسحاب الأهلي من القمة يعيد للأذهان شريطًا طويلًا من الانسحابات الذي شهده الكلاسيكو المصري، علي مدار تاريخه، حيث لا تعد هذه هي المرة الأولي التي شهدت فيها القمة فقدان أحد القطبين.

وعلى خلفية هذه الأحداث نستعرض أبرز المواقف التي شهدت انسحاب قطبي الكرة المصرية من مباريات القمة:

أبرز انسحابات قطبي الكرة المصرية من مباريات القمة

موسم 1928-1929

كانت المرة الأولى التي تشهد خلالها الكرة المصرية انسحاب الأهلي والزمالك من بطولة كأس مصر، عندما اقتحمت الجماهير ملعب المباراة في الدقيقة 80، وكان الأهلي متقدما بهدف دون رد، وأدى اقتحام الجماهير الملعب إلى انسحاب الفريقين.

المرة الثانية موسم 1940-1941

حين رفض النادي الأهلي لعب مباراته مع الزمالك بعد تتويج الأبيض ببطولة الدوري، ولعب الزمالك وقتها مباراته مع السكة الحديد تعويضا عن غياب الأهلي.

انسحاب الأهلي والزمالك موسم 1942-1943

قرر الأهلي والزمالك الانسحاب وعدم خوض المباراة نهائي كأس مصر، وسافرا إلى فلسطين للمشاركة في مباراة ودية، وقرر الاتحاد إيقافهما، وتقاسم حينها الفريقان اللقب.

موسم 1947-1948

رفض نادي الزمالك لعب مباراته ضد النادي الأهلي بسبب موعد اللقاء نفسه، ورفض مسؤولو الأبيض وقتها لعب المباراة ليلعب المارد الأحمر أمام الترسانة.

موسم 1965-1966 السابقة الأولي لـ مروان كنفاني

كان مروان كنفاني حارس الأهلي السابق أحد أسباب الانسحاب ضد الزمالك في الدوري الممتاز، بسبب اعتراضه على تسجيل الأبيض هدفا.

مما أدى إلى رفض الأهلي استكمال المباراة بعد حدوث شغب داخل أرضية الملعب.

موسم 1971-1972 كنفاني يعود من جديد

عاد مروان كنفاني، حارس الأهلي مرة أخرى بعدما تسبب من جديد في أزمة بين الأهلي والزمالك، في الدوري العام ولنفس السبب وهو احتساب هدف لنادي الزمالك ليتكرر الشغب وينسحب الفريق الأحمر من المباراة.

موسم 1995-1996

انسحب نادي الزمالك أمام الأهلي في المباراة التي جمعتهما الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تقدم الأحمر وقتها بهدفين دون مقابل، حتى الدقيقة 85 ولكن رفض الزمالك استكمال المباراة، وأعلن انسحابه بسبب احتساب الهدف الثاني للأهلي وعدم إلغائه بداعي التسلل وكان حينها يتساوى الفريقان في عدد النقاط.

موسم 1998-1999

شهد اللقاء انسحاب نادي الزمالك من المباراة أمام الأهلي، وذلك اعتراضا على قرار حكم المباراة الذي أشهر بطاقة حمراء أمام أيمن عبد العزيز، ليتم منح الأهلي نقاط المباراة.

موسم 2001

قرر النادي الأهلي الانسحاب أمام الزمالك من أول نسخ بطولة السوبر المصري، وذلك لاهتمام الأحمر خوض مبارياتة في المسابقات الإفريقية، والذي كان يسبب له وضيق الوقت، ولعب الزمالك أمام غزل المحلة ليتوج الأبيض باللقب بعد الفوز بنتيجة 2-1.

موسم 2003-2004

انسحاب الأهلي من أمام الزمالك في الدور ربع النهائي من البطولة العربية، وجاءت أسباب الأهلي من الانسحاب أنه غير قادر على لعب المباراة بسبب عدم توافر عدد كبير من لاعبيه.

‎موسم 2005

‎انسحاب الزمالك من مباراة السوبر أمام الأهلي، حيث قرر الأبيض عدم المشاركة ليقع الاختيار علي فريق إنبي وصيف كأس مصر بدلا منه ليتوج الأحمر بالبطولة حينها.

موسم 2020

انسحاب الزمالك أمام الأهلي في الدوري بعدما وصل لاعبي الأحمر إلى ستاد القاهرة في الوقت الذي لم تصل فيه حافلة الزمالك، وأنهى الحكم المباراة معلنًا فوز الأهلي بهدفين دون رد.

موسم 2023

وأعلن نادي الزمالك انسحابه من مباراة السوبر أمام الأهلي ورفضه السفر إلى دولة الإمارات ليقرر اتحاد الكرة اختيار بيراميدز وصيف بطولة كأس مصر للمشاركة أمام الأهلي في السوبر.

موسم 2024

وكان أخر انسحابات القطبين من مباراة القمة بعدما أعلن نادي الزمالك انسحابه من القمة 128 في الموسم الماضي لعدم تكافؤ الفرص على وصف البيان الذي أصدره الفارس الأبيض في ذالك الوقت.

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